《First Love 初戀》掀起回憶殺 如果拍港版搵邊個飾演好？網民： 阿姐、家英哥

網民撐駱振偉、鄧麗欣做男女主角

佐藤健喺劇中演活深情男主角並木晴道，網民們就認為駱振偉（Thor）、王宗堯、黃宗澤、方力申等男星適合做港版晴道。至於滿島光喺劇中飾演清新脫俗嘅女主角野口也英，網民就認為鄧麗欣、COLLAR成員芯駖及李佳芯等女星適合做港版也英。另外，亦有網民認為羅家英與汪明荃同樣適合做港版晴道及也英。

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至於年輕版方面，木戶大聖喺劇中飾演少年晴道，網民認為新生代男神魏浚笙（Jeffrey）適合。而八木莉可子喺劇中飾演少年也英，劇集一上架就有唔少網民表示會越睇越似余文樂，仲搞笑話係「余文樂扮女人」，所以有唔少網民認為如果香港翻拍嘅話要搵余文樂飾演也英。另外，亦有網民認為袁澧林及林愷玲都適合做少年也英。

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《First Love 初戀》劇照

港版並木晴道人選

港版野口也英人選

亦有網民認為汪明荃及羅家英適合做港版晴道及也英

汪明荃IG

港版少年晴道人選

魏浚笙IG

港版少年也英人選

《First Love 初戀》劇照

《First Love 初戀》劇照

《First Love 初戀》劇照

《First Love 初戀》劇照

《First Love 初戀》劇照

《First Love 初戀》劇照

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉