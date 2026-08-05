姚焯菲藐爆鍾柔美傳不和 Chantel否認揚言與Yumi互寸畫面成絕響

姚焯菲(Chantel)與剛離巢的葉振弘(Marco)一齊到又一城出席小熊維尼100周年慶典期間限定店活動。Chantel比之前清減不少，問到是否近日工作行程太多導致消瘦，她立即代言人上身表示昨日去贊助商做療程，非常有有效，但近日的確行程忙過不停，特別是加拿大的行程密到睡覺時間也不夠。 她表示抵達加拿大之後，已經立即工作，「因為時差，我化化下妝覺得唔對路，我個腦係function唔到，仲要一陣做訪問，我真係驚瞓著或者語無倫次！之後靠意志力捱過！但可以食到好好味嘅越南河粉！」她直言雖然很忙，但收穫甚豐，特別是見到雷安娜前輩。她又指在加拿大的華人唱功非常了得，有不少比她年輕的人唱得很好，坦言自己去參賽的話，根本連海選的機會也沒有，大開眼界。

暑假上堂攞苦嚟受 她坦言除了工作以外，自己報了學校的summer school，當初希望自己的學期行程不要太緊迫，沒料到自己的工作排到滿滿，再兼顧埋學業，搞到自己有些吃不消。她說︰「我覺得自己有啲蠢，本身唔想semester好趕，所以擺去summer上。點知仲辛苦過平時返學，每晚9至12咁上，每隔一堂就要考試！非常辛苦！今次俾我知道summer school唔簡單！」 Chantel預先講明會亮相周五的《愛‧回家之開心速遞》大結局活動，提到她的行程滿滿，完全不用閉關為個唱準備，她說︰「我都開心做嘢，當宣傳下個騷，其實我都有同公司反映過，真係時間好緊迫！」她表示歌單已定，服裝正在準備中，但練舞方面未開始，自己亦期待當晚的演出。

否認三小花不和 談到8月8日在中山與鍾柔美及詹天文合作的演唱會延期，Chantel表示也不知原因，直認大家都不開心，對專程購票的fans感到抱歉。早前她與詹天文及鍾柔美受訪時，被指表情似「藐爆」鍾柔美，Chantel否認三人不和，「我哋不嬲都互寸，會大家一齊玩。我表情管理一向麻麻地，嗰次就展示咗呢一面，我哋無不和，係一向都會互寸，下次唔會再喺面前做。(fans會好失望喎！)唔好意思，要大家失望啦！」 她透露當日見到網上有人提及此事時，她已經send給Yumi及Windy，大家當場都得啖笑。「我好似係自己見到先，當時個po未紅，得幾個like，心諗『死啦！』已經知道會有事。點知隔幾個鐘之後就變咗二千幾個like，我又衝動話要回應，由得佢自己發大，我驚自己reply完又變另一樣嘢。因為知道事實唔係咁，我只知道係自己問題，因為喺鏡頭面前做咗呢個樣，咁唔係代表我唔鍾意Yumi、Windy，或者三個都唔鍾意，所以我寧願係鏡頭面前回應。」