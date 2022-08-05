23歲日本女團成員猝逝 生日祭將要改成追思會

來自名古屋的地方女團WONDER SNAKE成員「歪・Iris・聖」昨日驚傳猝逝消息，終年僅23歲。「歪・Iris・聖」本月1日剛過生日，原定本月14日舉行「生誕祭」粉絲慶祝活動，昨日（4日）她的推Twitter帳戶竟突然貼出訃聞，表示她與世長辭，其生誕祭可能改為追思會。

WONDER SNAKE所屬事務所未透露Iris的死因和實際年齡，並呼籲外界不要太多猜測，而WONDER SNAKE是在2019年7月成軍，Iris於2020年3月加入時透露只得21歲，故照推斷她現年是23歲。WONDER SNAKE目前由Iris與兩名成員發展，今年7月才開騷慶祝三周年，不過Iris早前表示身體出現狀況，上月31日出PO透露：「今天結束演出後搭電車回家，結果在車上睡着，竟然坐過站兩次，第三次才下車。最近在家中則是常常不知不覺中睡着又醒來，不記得自己甚麼時候入睡，跟平常睡覺的感覺不一樣，到底是怎麼一回事…」本月1日晚上，Iris原本要跟粉絲共度生日，但她以身體不適理由臨時取消，沒料到三天後卻傳來噩耗，令粉絲震驚又悲痛。昨晚WONDER SNAKE仍如常演出，隊長Suimin站台稱：「Iris在難過的日子也帶住笑容表演，留下來的我們不能惹Iris生氣，一定會努力演出。」表演時，隊友把Iris的照片放在場內以示悼念。