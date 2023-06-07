38歲傅穎屢傳容貌升級 撰長文解釋鼻樑異常挺直原因

38歲傅穎（Theresa）近年長居內地拍劇及直播帶貨，先後於北京及廣州居住，間中會於社交平台分享生活影片，例如分享「斷捨離」生活原則、極簡主義家居環境及美妝介紹等。日前，傅穎就素顏上陣拍攝「工作天的化妝全過程」；由護膚程序、上打底霜逐個步驟教觀眾化上一個全妝。

網民質疑再次變臉 傅穎喺化妝過程中表示，自己平時會透過雙眼皮膠紙、下眼線及黐假眼睫毛放大雙眼，不過唔少網民就留意到傅穎喺未掃上鼻影之下，鼻樑異常挺直而感到疑惑，被指鼻子和山根地位置都有啲奇怪，質疑佢係咪再次變臉：「這是紋了個半永久鼻影嗎？」、「感覺她做了開眼，又做了鼻子，不要太追求」、「鼻樑是預先打了陰影嗎？」、「自帶鼻影？」、「鼻子山根怎麼看起來怪怪的」等等。

全靠燈光及化妝技巧 傅穎撰寫長文統一回覆網民，表示光線係一個好重要嘅原因：「是的我背著光，洗手間光線不足。其次本人山根確實不低，而且化底妝時沒有塗全臉，仔細看視頻的話會發現我塗粉餅時只集中做提亮，完全沒塗鼻影位置，這樣能自然做到修容效果，比較懶的女孩子，不妨試試這個方法，挺省事的。」傅穎過去多年屢傳整容，表示要變美先要了解自己，戒懶同時要學化妝：「現在已2023年了，網上美妝博主換頭技術再不是什麼新鮮事了，不像我年輕那時，動不動換個妝容就被諷整容哈。」；又指出：「朋友們，如果感覺到自己看人不順眼的時候，可能係因為肝鬱，可以喝點玫瑰花茶。」