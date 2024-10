47歲李珊珊復出開YouTube頻道「三坐山 」收一男藝人祝賀開心到癲咗

頻道火速吸引逾2千人訂閱,李珊珊早前留言表達感激:「上次呼籲後不足24小時內達到目標,令公司上下非常鼓舞,在此再三感謝。」而昨日李珊珊亦收到好友黃日華鼓勵,令她開心到「癲咗」,她在IG 限時動態貼文表示:「剛才像瘋子一樣,專欄趕稿給編輯……突然WhatsApp亮起,竟是收到華哥,黃日華的訊息!他看到Mount Trio 新聞,來祝賀我們。我開心到!癲咗!癲咗!癲咗!」

主持之一的JJ詹朗林則帖文大讚李珊珊,他表示雖然與珊珊認識時間不長,但佩服她的勇氣:「堅持順境、逆境全在心境,看懂了,經歷過的都是成就今日的你。順境是順 逆境也是順,祝願三坐山大爆特爆,You have my back always 」而李珊珊則轉發表示:「時間短,友情深,謝謝你促成美事,可以跟你合作,亦是開台的快樂事之一。」