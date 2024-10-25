47歲李珊珊復出開YouTube頻道「三坐山 」收一男藝人祝賀開心到癲咗

現年47歲的李珊珊早已淡出娛樂圈多年，2019年她公開表示患有驚恐症，一度要入院治療，嚴重時如陷入瀕死邊緣，其後經過多年努力後終走出陰霾，並以自身經歷勉勵同路人。近年，李珊珊不時亮相公益活動，早前她更在逆市下與友人投資Studio創業，最近李珊珊更宣布開設社交頻道「三坐山 Mount Trio 」，而頻道於昨晚（24日）正式啟播。

李珊珊日前釋出宣傳片，片中見她親自上陣負責主持節目《神醫請坐》，雖然她只露出側面，但精神不錯，她說道：「不論係大人或細路，喺唔同年紀都有佢哋嘅生活方式，問一問自己有冇活出你想要嘅模樣？當中有啲乜嘢阻礙咗你，定係太渾濁搵唔到自己？尋找嘅過程可以好複雜，又可以好簡單，開開心心自自在在享受當下，我哋嘅幕台相信畀到你。」而頻道在昨晚正式啟播，並由劉明軒及竹山丫智主持節目 《 LadyV 竹竹茄 》，頻道除了李珊珊，還有劉明軒、余迪偉、JJ詹朗林、KOL阿寶等主持。

頻道火速吸引逾2千人訂閱，李珊珊早前留言表達感激：「上次呼籲後不足24小時內達到目標，令公司上下非常鼓舞，在此再三感謝。」而昨日李珊珊亦收到好友黃日華鼓勵，令她開心到「癲咗」，她在IG 限時動態貼文表示：「剛才像瘋子一樣，專欄趕稿給編輯……突然WhatsApp亮起，竟是收到華哥，黃日華的訊息！他看到Mount Trio 新聞，來祝賀我們。我開心到！癲咗！癲咗！癲咗！」

主持之一的JJ詹朗林則帖文大讚李珊珊，他表示雖然與珊珊認識時間不長，但佩服她的勇氣：「堅持順境、逆境全在心境，看懂了，經歷過的都是成就今日的你。順境是順 逆境也是順，祝願三坐山大爆特爆，You have my back always 」而李珊珊則轉發表示：「時間短，友情深，謝謝你促成美事，可以跟你合作，亦是開台的快樂事之一。」