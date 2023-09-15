AK江爗生爭取與Ian陳卓賢同房玩騷擾 拍MIRROR團綜唔介意泳褲上陣(附訪問片)

MIRROR成員Anoson Kong(江爗生)今日(15日)化身超級英雄於太古城出席品牌限定店開幕活動，以超級英雄角色「蜘蛛俠」Spiderman的時尚造型亮相，AK自爆兒時已愛扮演卡通人物，試過在家裡扮蜘蛛俠跌傷下巴，要縫針留下疤痕。談到MIRROR團綜的詳情，AK預告將會舉行旅行茶會，跟大家公布行程內容。
玩倒吊與花姐重演蜘蛛俠咀戲？
原來AK在出道後，他也曾與隊友Alton(王智德)齊齊摸黑落街cosplay蜘蛛俠，但由於衫料質素麻麻，全身好焗兼眼罩起霧，他直言想演超級英雄角色，「最想扮蜘蛛俠，因為多元宇宙，不同地方有各自的蜘蛛俠，可以有個亞洲版蜘蛛俠。」他笑言最渴望上演蜘蛛倒吊與女主角Kiss的一幕，更幻想女主角是荷李活紅星珍妮花羅倫絲(Jennifer Lawrene)，問到可有考慮花姐時，AK即偏嘴變臉。不過，若是現實生活真能化身超級英雄，他毫無懸念地選擇鐵甲奇俠Iron Man，「起碼有錢，蜘蜘俠的生活太平民，做Iron Man有靚車。」
自嘲「波波」消失咗
問到拍團綜的自肥計劃，AK自言最想下海潛水睇珊瑚但沒有牌，至於上天就可免則則，「我畏高，如果要Skydive(高空跳傘)或Bungy Jump，就寧願Skydive，因為上次Bungy Jump體驗麻麻。」他笑言，難得12個齊人出埠，別要令大家嚇到面容扭曲，倒不如輕輕鬆鬆吃喝玩樂，享受陽光與海灘，問到12子會否齊齊穿三角泳褲上陣？他聞言即道：「《I SWIM》喎！我穿泳褲冇問題，不過泳帽就拒絕！不過誠實話俾大家知，我的body跟拍《繩角》時差很遠，個『波波』冇咗，消失咗！」
預告將推出Ian作曲的《Blue Monkey》
對於陳卓賢(Ian) 早前投訴與他同房時，他的鼻鼾聲好大，即使吹色士風都無法把他吵醒，AK聞言就表示，最鍾意騷擾Ian，今次出埠都會選擇與對方同房。AK又澄清次兩人結伴遊車河，是由Ian主動提出，絕非他指想爭取關注，他認真表示，「大家Bromance傾偈，有時夜晚出去遊車河，傾吓偈。」他預告由Ian作曲的《Blue Monkey》即將推出。他透露兩人的愛太「雞脾」和「猜柴」暫時仍未正式見面。