AK江爗生爭取與Ian陳卓賢同房玩騷擾 拍MIRROR團綜唔介意泳褲上陣(附訪問片)

Anson Kong化身「Spider AK」出席品牌活動。(陳奕釗攝)

MIRROR成員Anoson Kong(江爗生)今日(15日)化身超級英雄於太古城出席品牌限定店開幕活動，以超級英雄角色「蜘蛛俠」Spiderman的時尚造型亮相，AK自爆兒時已愛扮演卡通人物，試過在家裡扮蜘蛛俠跌傷下巴，要縫針留下疤痕。談到MIRROR團綜的詳情，AK預告將會舉行旅行茶會，跟大家公布行程內容。

玩倒吊與花姐重演蜘蛛俠咀戲？ 原來AK在出道後，他也曾與隊友Alton(王智德)齊齊摸黑落街cosplay蜘蛛俠，但由於衫料質素麻麻，全身好焗兼眼罩起霧，他直言想演超級英雄角色，「最想扮蜘蛛俠，因為多元宇宙，不同地方有各自的蜘蛛俠，可以有個亞洲版蜘蛛俠。」他笑言最渴望上演蜘蛛倒吊與女主角Kiss的一幕，更幻想女主角是荷李活紅星珍妮花羅倫絲(Jennifer Lawrene)，問到可有考慮花姐時，AK即偏嘴變臉。不過，若是現實生活真能化身超級英雄，他毫無懸念地選擇鐵甲奇俠Iron Man，「起碼有錢，蜘蜘俠的生活太平民，做Iron Man有靚車。」