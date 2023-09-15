熱門搜尋:
大學站 香港夜繽紛 iPhone 15 林作 JPEX 天氣 夜市經濟 綠色債券 中秋節2023 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 福島核污水 好去處 網上熱話 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 月餅 冼迪琦 大閘蟹2023 新田真劍佑
返回
娛樂
2023-09-15 16:00:30

AK江爗生爭取與Ian陳卓賢同房玩騷擾 拍MIRROR團綜唔介意泳褲上陣(附訪問片)

分享：
Anson Kong化身「Spider AK」出席品牌活動。(陳奕釗攝)

Anson Kong化身「Spider AK」出席品牌活動。(陳奕釗攝)

MIRROR成員Anoson Kong(江爗生)今日(15)化身超級英雄於太古城出席品牌限定店開幕活動，以超級英雄角色「蜘蛛俠」Spiderman的時尚造型亮相，AK自爆兒時已愛扮演卡通人物，試過在家裡扮蜘蛛俠跌傷下巴，要縫針留下疤痕。談到MIRROR團綜的詳情，AK預告將會舉行旅行茶會，跟大家公布行程內容。

Anson Kong化身「Spider AK」出席品牌活動。(陳奕釗攝) Anson Kong化身「Spider AK」出席品牌活動。(陳奕釗攝)

玩倒吊與花姐重演蜘蛛俠咀戲？

原來AK在出道後，他也曾與隊友Alton(王智德)齊齊摸黑落街cosplay蜘蛛俠，但由於衫料質素麻麻，全身好焗兼眼罩起霧，他直言想演超級英雄角色，「最想扮蜘蛛俠，因為多元宇宙，不同地方有各自的蜘蛛俠，可以有個亞洲版蜘蛛俠。」他笑言最渴望上演蜘蛛倒吊與女主角Kiss的一幕，更幻想女主角是荷李活紅星珍妮花羅倫絲(Jennifer Lawrene)，問到可有考慮花姐時，AK即偏嘴變臉。不過，若是現實生活真能化身超級英雄，他毫無懸念地選擇鐵甲奇俠Iron Man，「起碼有錢，蜘蜘俠的生活太平民，做Iron Man有靚車。」

Anson Kong化身「Spider AK」出席品牌活動。(陳奕釗攝) Anson Kong化身「Spider AK」出席品牌活動。(陳奕釗攝)

自嘲「波波」消失

問到拍團綜的自肥計劃，AK自言最想下海潛水睇珊瑚但沒有牌，至於上天就可免則則，「我畏高，如果要Skydive(高空跳傘)Bungy Jump，就寧願Skydive，因為上次Bungy Jump體驗麻麻。」他笑言，難得12個齊人出埠，別要令大家嚇到面容扭曲，倒不如輕輕鬆鬆吃喝玩樂，享受陽光與海灘，問到12子會否齊齊穿三角泳褲上陣？他聞言即道：「《I SWIM》喎！我穿泳褲冇問題，不過泳帽就拒絕！不過誠實話俾大家知，我的body跟拍《繩角》時差很遠，個波波冇咗，消失咗！」

Anson Kong化身「Spider AK」出席品牌活動，現場大批粉絲守候。(陳奕釗攝) Anson Kong化身「Spider AK」出席品牌活動，現場大批粉絲守候。(陳奕釗攝) Anson Kong化身「Spider AK」出席品牌活動，現場大批粉絲守候。(陳奕釗攝) Anson Kong化身「Spider AK」出席品牌活動，現場大批粉絲守候。(陳奕釗攝)

預告將推出Ian作曲的Blue Monkey

對於陳卓賢(Ian) 早前投訴與他同房時，他的鼻鼾聲好大，即使吹色士風都無法把他吵醒，AK聞言就表示，最鍾意騷擾Ian，今次出埠都會選擇與對方同房。AK又澄清次兩人結伴遊車河，是由Ian主動提出，絕非他指想爭取關注，他認真表示，「大家Bromance傾偈，有時夜晚出去遊車河，傾吓偈。」他預告由Ian作曲的《Blue Monkey》即將推出。他透露兩人的愛太「雞脾」和「猜柴」暫時仍未正式見面。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受