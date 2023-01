國際頂級DJ及音樂製作人Alan Walker展開巡迴Tour,將於本周五(6日)在亞洲博覽館舉行《Alan Walker Walkerverse The Tour》香港站,並邀請了MIRROR和「DJ Hello Kitty」做特別嘉賓。Alan Walke已於元旦來港籌備開騷,並趁機遊香港,昨日在IG上發帖分享自己乘坐昂坪的相片。

MIRROR+DJ Hello Kitty做嘉賓

Alan Walker未正式彩排,在旅發局安排下,趁休假乘坐昂坪360全景纜車Crystal+觀光,他在IG上載遊覽照片,相中見他戴上標誌的黑色口罩,留言「Day off in Hong Kong。 」今次是Alan Walker自2017年後再來港開騷,他早於2016年已經來香港拍攝《Sing Me To Sleep》的MV,歌曲至今在Youtube有破億點擊率。2015年他憑電子單曲《Faded》紅遍全球,Spotify播放量逾13億次,YouTube MV點擊率更高達29億次,人氣超高。