Anson Lo新歌《King Kong》獲神徒讚美洗版 IG專頁呼籲支持偶像但唔好踩香港樂壇

男團MIRROR出道以嚟人氣一直居高不下,掀起香港久違嘅追星熱潮。今年除咗舉行紅館演唱會,唔少成員們亦有機會推出個人solo作品,當中包括「教主」盧瀚霆(Anson Lo)喺6月頭推出今年第二首solo派台歌《King Kong》,MV由教主親自擔任導演,更在當中大曬麒麟臂。

截至今日(5日),《King Kong》MV已錄得逾650萬點擊率,及超過1萬個留言,當中絕大部分都係大力支持教主。今日凌晨,IG專頁「拾POP廣東歌」出PO,上載一張背景滿是讚美教主嘅留言,然後寫上「支持偶像冇問題 但係唔好踩香港樂壇」嘅圖片,並留言話:「先唔評論首歌好唔好聽 係唔係主流 為咗讚自己偶像踩低香港樂壇 有冇尊重過其他歌手/音樂人?」。

網民反應兩極

此PO一出便引起迴響,網民留言反應兩極,唔少網民認同版主,例如「多謝你發聲 香港真係好多好音樂 利申 鏡粉」、「真係自high, 比個like比樓主!講人話」、「感謝你肯講出嚟 我係鏡粉有時都覺得幾無奈,有啲fans真係盲撐… 咁樣對你嘅偶像都唔會有好處。」、「Your sharing is much appreciated!! 歌手本人都應該調教下自己及自己嘅fans.」、「多謝樓主 實話實說 well said 盲撐只會令偶像形象越來越差 其實香港樂壇真係有好多認真做音樂同值得留意嘅音樂人同歌手 加油」及「講得好啱,讚自己偶像係啱,但唔應該踩樂壇,留言者都唔係音樂人,音樂嘅嘢又識幾多呢!我成日見到誇張稱讚既留言,真係睇到毛管戙。」等等。

被質疑有何資格做樂評人

另外,亦有網民認為版主抽水及段章取義,留言話「話自己聽主流音樂聽到悶都要俾你cap出嚟批鬥都幾好笑架喎 你00後聽咗幾多年廣東歌?覺得自己有咩資格開個page話自己樂評人然係批判其他跟你唔同想法嘅人?」、「我發現一樣好好笑嘅事,有部份人鍾意專登出po, 去鬧AL 同佢班粉絲,其實係博咩 唔通係博engagement咁無聊。要專登去copy cm 再出po,其實都幾浪費時間。」、「正常就知你出嚟抽Anson lo水喇 ,我唔知你做乜? fans喺佢偶像首歌留言有關你事?你都幾專業播 花咁多時間cap圖」、「你段章取義,有何用意?!咁又公道咩?!你同你講所講「踩低」人嘅人,又有咩分別??」及「其實為鬧而鬧又有咩意思?cap 晒留言出個引戰post 公審fans又用意何在?歌手本身都係好無辜,做得唔好你唔欣賞又唔代表佢冇努力盡力做!何必成日都要特登玩分化?」等等。

原文刊登於 Yahoo 電影LOL,am730獲授權轉載