Anson Lo新歌《King Kong》MV衍生Dislike潮 疑因一事惹姜濤粉絲「報復」？

Anson Lo盧瀚霆@MIRROR全新跳唱歌曲《King Kong》MV已於上周三（8日）於YouTube上架，MV由教主親自擔任導演，更在當中大曬麒麟臂，截至17日凌晨1時MV已錄得逾247萬點擊率；不過有指Dislike數亦已破27萬，有傳今次之所以有咁多Dislike數係因為疑似姜濤粉絲「報復」？

新歌坊間評價好壞參半

Anson Lo早前於社交平台撰寫千字文，表示準備《King Kong》前曾與花姐講過想做一首大家未聽過Anson Lo唱嘅跳唱歌，解釋MV內容意思嘅同時又坦言每次成品都唔會完美無瑕，但今次係佢自己好喜歡和花盡心思嘅一個項目。唔知係咪曲風主要以RAP為主，與之前比起，歌曲較不入耳，Dislike數遠超於過去作品。不過，坊間評價其實好壞參半，有網民表示越聽越好聽，又有網民指Dislike數咁多一定有人從中作梗，甚至有網民留言「不合理的頒獎禮結果，當然要付出代價」，令人即時諗起Anson Lo。

今年4月份ViuTV《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》音樂頒獎禮，Anson Lo以黑馬姿態力壓姜濤得到男歌手金獎，更憑《Megahit》勇奪年度之歌，所以被指有機會係一班「姜糖」按下Dislike制。不過，都有唔少網民認為新歌唔係大眾市場嘅歌曲，直言難聽：「自問對音樂接受能力都高，但呢首做派台真係值得比負皮，好難聽」、「今次首歌真係好難聽，700萬人搵20萬個禁一下有幾難」、「可能真係咁難聽，所以好多人Dislike」，仲有網民指自己唔係姜糖都已Dislike咗。

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