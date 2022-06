Anson Lo新歌《King Kong》MV衍生Dislike潮 疑因一事惹姜濤粉絲「報復」？

Anson Lo盧瀚霆@MIRROR全新跳唱歌曲《King Kong》MV已於上周三(8日)於YouTube上架,MV由教主親自擔任導演,更在當中大曬麒麟臂,截至17日凌晨1時MV已錄得逾247萬點擊率;不過有指Dislike數亦已破27萬,有傳今次之所以有咁多Dislike數係因為疑似姜濤粉絲「報復」?

新歌坊間評價好壞參半

Anson Lo早前於社交平台撰寫千字文,表示準備《King Kong》前曾與花姐講過想做一首大家未聽過Anson Lo唱嘅跳唱歌,解釋MV內容意思嘅同時又坦言每次成品都唔會完美無瑕,但今次係佢自己好喜歡和花盡心思嘅一個項目。唔知係咪曲風主要以RAP為主,與之前比起,歌曲較不入耳,Dislike數遠超於過去作品。不過,坊間評價其實好壞參半,有網民表示越聽越好聽,又有網民指Dislike數咁多一定有人從中作梗,甚至有網民留言「不合理的頒獎禮結果,當然要付出代價」,令人即時諗起Anson Lo。

今年4月份ViuTV《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》音樂頒獎禮,Anson Lo以黑馬姿態力壓姜濤得到男歌手金獎,更憑《Megahit》勇奪年度之歌,所以被指有機會係一班「姜糖」按下Dislike制。不過,都有唔少網民認為新歌唔係大眾市場嘅歌曲,直言難聽:「自問對音樂接受能力都高,但呢首做派台真係值得比負皮,好難聽」、「今次首歌真係好難聽,700萬人搵20萬個禁一下有幾難」、「可能真係咁難聽,所以好多人Dislike」,仲有網民指自己唔係姜糖都已Dislike咗。

原文刊登於 Yahoo 娛樂LOL,am730獲授權轉載

This article originally appeared on 娛樂LOL at