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娛樂
2024-05-30 21:10:48

Anson Lo盧瀚霆持續暈眩兼聲帶水腫 身體響警號要驗血檢查

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Anson Lo

Anson Lo自MIRROR巡唱首場澳門站至今，持續感暈眩，近期更聲帶水腫。

MIRROR完成27場巡迴演唱會後，回港即馬不停蹄投入工作，盧瀚霆(Anson Lo)今日(31日)在社交平台發文，分享身體狀況，原來他從巡唱澳門站首場至今，持續感到暈眩，情況越趨嚴重，而且聲帶水腫，猶如2021MIRROR演唱會時曾發生的聲帶毛病，本周終於前往醫院做身體檢查。他表示，「或許真的像教母說的，身體逐漸響起警號了。」他自言曾承諾不會隱瞞支持他的神徒們，他亦不忘叮囑：「沒有事情比身心健康來得重要。」同時他保證依時服藥，仍會為6月的演出盡力，而最近的一場演出將是本周六(1)KKBOX風雲榜，接著有MIRO見面會和623日的「One Love Asia Festival」。

Anson Lo Anson Lo Anson Lo

Anson Lo上載一張只拍攝背影的黑白相，表示要更新近況，「我這個星期做了幾個身體檢查抽血驗血、耳鼻喉科檢查、磁力共振等等的，由澳門站第一場(16)開始經常在台上有暈眩的感覺但幸好沒有太大礙，勉強完成了4場演唱會。」不過，他回港後暈眩感沒有好轉，「每天工作中、吃飯時、排舞中、車程中、回到家中暈厥情況嚴重了。回港後，聲帶水腫了令我回想起2021MIRROR Concert時我聲帶岀毛病的感覺而這幾天錄新歌和Band rehearsal高音音域也未能如常地唱岀來了。」

Anson Lo Anson Lo Anson Lo

藥多到有飽肚感

Anson Lo續指，「或許真的像教母說的身體逐漸響起警號了加上天氣持續潮濕身體的關節和肌肉舊患都真的不好受。說過不再向愛我的你們隱瞞，所以才update給你們每一位。」教主不忘叮囑神徒們別太擔心，保證這兩星期每天會依時食藥，更指服用的藥量，多到有食飽的感覺，目前正等待檢查報告。他有感而發表示，沒有事情比身心健康來得重要，不過工作仍要繼續，他表示，「我仍然會繼續工作、排舞、學唱歌、做gym，不會偷懶的～放心放心要為6月份的各大表演盡力撐得住的Hope for the best and, take care of yourself for me ok？」

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