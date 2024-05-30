Anson Lo盧瀚霆持續暈眩兼聲帶水腫 身體響警號要驗血檢查

Anson Lo自MIRROR巡唱首場澳門站至今，持續感暈眩，近期更聲帶水腫。

MIRROR完成27場巡迴演唱會後，回港即馬不停蹄投入工作，盧瀚霆(Anson Lo)今日(31日)在社交平台發文，分享身體狀況，原來他從巡唱澳門站首場至今，持續感到暈眩，情況越趨嚴重，而且聲帶水腫，猶如2021年MIRROR演唱會時曾發生的聲帶毛病，本周終於前往醫院做身體檢查。他表示，「或許真的像教母說的，身體逐漸響起警號了。」他自言曾承諾不會隱瞞支持他的神徒們，他亦不忘叮囑：「沒有事情比身心健康來得重要。」同時他保證依時服藥，仍會為6月的演出盡力，而最近的一場演出將是本周六(1日)的KKBOX風雲榜，接著有MIRO見面會和6月23日的「One Love Asia Festival」。

Anson Lo上載一張只拍攝背影的黑白相，表示要更新近況，「我這個星期做了幾個身體檢查，抽血驗血、耳鼻喉科檢查、磁力共振等等的，由澳門站第一場(16日)開始，經常在台上有暈眩的感覺但幸好沒有太大礙，勉強完成了4場演唱會。」不過，他回港後暈眩感沒有好轉，「每天工作中、吃飯時、排舞中、車程中、回到家中，暈厥情況嚴重了。回港後，聲帶水腫了，令我回想起2021年MIRROR Concert時我聲帶岀毛病的感覺，而這幾天錄新歌和Band rehearsal時，高音音域也未能如常地唱岀來了。」