Anson Lo盧瀚霆持續暈眩兼聲帶水腫 身體響警號要驗血檢查

藥多到有飽肚感

Anson Lo續指,「或許真的像教母說的,身體逐漸響起警號了,加上天氣持續潮濕,身體的關節和肌肉舊患都真的不好受。說過不再向愛我的你們隱瞞,所以才update給你們每一位。」教主不忘叮囑神徒們別太擔心,保證這兩星期每天會依時食藥,更指服用的藥量,多到有食飽的感覺,目前正等待檢查報告。他有感而發表示,沒有事情比身心健康來得重要,不過工作仍要繼續,他表示,「我仍然會繼續工作、排舞、學唱歌、做gym,不會偷懶的~放心放心,要為6月份的各大表演盡力,撐得住的。Hope for the best and, take care of yourself for me ok?」