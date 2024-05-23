ANSONBEAN代言美容中心 隊黑森林蛋糕谷肌拍廣告

陳毅燊ANSONBEAN最近獲男士激光脫毛及美容中心LaserKool邀請成為首位代言人，早前拍攝一系列以「Don’t limit yourself」為主題的廣告，連紅隧口也擺放超大型廣告版，非常搶眼。首次成為美容中心代言人，ANSONBEAN份外落力，他說：「收到代言美容中心呢個消息，覺得經理人係咪搞錯咗？因為我覺得自己唔係最靚仔，之前成日都見人做美容代言，竟然自己可以做到，所以我真係好開心同好榮幸。」廣告中ANSONBEAN以多個造型出現，其中穿黑色裝look非常有型，他說：「除咗西裝造型感覺classy，都有着背心，有少少sexy嘅新鮮感，平時都有健身練肌肉，但今次就用咗個幾特別嘅方法，我教練教我拍攝前一日唔飲水，到拍攝當日食咗一個黑森林蛋糕，令到糖分上升，肌肉脹大，出到嚟都好滿意。」

貪靚並不是女生的專利，ANSONBEAN非常認同，他認為男女也可以貪靚，更稱：「無可否認人好多時都係睇第一印象，每個人都有唔同方法令自己更加有自信，例如化妝、set頭，男仔同女仔都一樣，都要照顧好自己嘅外表，令到自己更加有自信、更加有準備同尊重場合。我有啲位會比女仔貪靚㗎，不過我知道唔可以依賴，我而家都鍛鍊緊自己，唔可以因為唔靚就缺乏自信，希望自己能夠着睡衣都可以落街，有自信地面對大家。」

預告下半年出新歌新碟新劇 ANSONBEAN認為身體健康是漂亮的來源，還提醒男士脫毛的重要：「身體健康係最重要，其實男士脫毛都係好好嘅護理心得！儀容上美觀好多，男士都要學識修理自己嘅毛髮。而廣告主題『Don’t limit yourself』都係我人生座右銘之一，我聽到呢個主題都覺得好有共鳴，我覺得人任何時候都要學習、鍛鍊同突破自己，有人講過，好多人25歲已經死咗，直到70歲先入墳墓，就係講人喺25歲就停止學習、成長同進步，人生已經冇意義，所以我覺得任何時候都唔可以令自己定型，要保持進步，呢個世界好多有趣嘅嘢可以學習，任何時候都有進步嘅機會，我有好多嘢都想由內到外進化，畀大家睇到個新嘅我。」