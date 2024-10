2022年患上罕見疾病「僵硬人症候群」(Stiff-Person Syndrome, SPS)的加拿大天后Celine Dion,上周六現身拉斯維加斯欣賞另一天后Adele駐場騷。當Adele唱出《When We Were Young》時,她行近觀眾席見到Celine,兩人即時相擁互相問候。Adele先哭,Celine雙手摸她臉安慰,Celine也忍不住哭,兩人再傾了幾句,Adele就繼演出。

觀眾拍手致敬

Celine坐低後以紙巾抹眼淚,觀眾起立拍手歡呼,向這位身患惡疾的天后致敬。Celine再起身向群眾鞠躬回謝。Adele回到台上,向觀眾說:「One of my favorite people of all time.」兩位天后動人一刻被觀眾拍下,短片在網絡瘋傳。