娛樂
2025-12-01 20:00:00

Charlie Puth Brandi Carlile參與2026 Super Bowl Bad Bunny中場環節加入手語

Charlie Puth Brandi Carlile參與2026 Super Bowl表演 Bad Bunny中場環節加入手語表演

2026 Super Bowl鐵定明年28日舉行，繼早前公布Bad Bunny參與「Apple Music Super Bowl LX Halftime Show」後，大會今日又公布，3位藝人包括Charlie PuthBrandi CarlileR&B新星Coco Jones等，亦會在活動上表演。

 

NFL球賽製作高級副總裁Jon Barker表示：「Super Bowl是世界上最大的娛樂舞台，我們很自豪能夠邀請邀請這些體現音樂和文化精神的藝術家。」這句話再一次凸顯了超級盃賽的影響力和多元性。負責製作的Roc Nation首席執行官Desiree Perez補充道：「CharlieBrandiCoco都是天賦出眾的藝術家，我們榮幸能邀請他們，以及出色的聾人表演團體，共同打造這一次獨特表演，為比賽日拉開序幕。」

adblk5

 

 

Charlie Puth會在Super Bowl現場帶領全場觀眾唱國歌。 曾與Elton John合作的Brandi Carlile，會在活動上送上《America the Beautiful》。 R&B新星Coco Jones，將帶來《Lift Every Voice and Sing》一曲。 Bad Bunny的表演環節，將加入手語表演，讓現場觀眾一起投入其中。 有指Bad Bunny取代了Taylor Swift，成為Super Bowl中場騷的演出嘉賓。

據悉，Charlie Puth會在Super Bowl演唱美國國歌，Brandi Carlile負責演唱《America the Beautiful》，而樂壇新星Coco Jones，將帶來《Lift Every Voice and Sing》一曲。Bad Bunny則與一班聾啞人士合作，將美國手語(ASL)融入表演中，並由波多黎各聾人藝術家Celimar Rivera Cosme引導觀眾，共同參與表演中。

