COLLAR專訪｜SoChing退團八變七 Marf：各有發揮是一種祝福 Ivy So與Sumling自爆曾無故落淚(有訪問片+多圖)

女團COLLAR出道1年半,經歷如過山車般的高低起伏。去年因MIRROR演唱會嚴重事故停工近4個月,今年初趁出道一周年,推出單曲《The Bright side》,寓意全團重新出發,當粉絲們期待8女生攜手邁步向前,沒料到SoChing(蘇芷晴)於5月宣布退團,從此COLLAR以7人女團姿態繼續發展,並於上月中推出新團歌《idc》,歌名是「I don’t care」的縮寫。MV中的7位成員各持不同武器如弓箭、流星錘、飛標等武器,對付流言蜚語、Hater、保守、庸俗等怪獸,歌詞開宗明義唱著「Hate me IDC/想講一聲 IDC/ Yea Love me IDC/ I Don’t care AT ALL.....」到底這是否憑歌寄意,回應外界聲音?