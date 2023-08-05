COLLAR專訪｜SoChing退團八變七 Marf：各有發揮是一種祝福 Ivy So與Sumling自爆曾無故落淚(有訪問片+多圖)

女團COLLAR出道1年半，經歷如過山車般的高低起伏。去年因MIRROR演唱會嚴重事故停工近4個月，今年初趁出道一周年，推出單曲《The Bright side》，寓意全團重新出發，當粉絲們期待8女生攜手邁步向前，沒料到SoChing(蘇芷晴)於5月宣布退團，從此COLLAR以7人女團姿態繼續發展，並於上月中推出新團歌《idc》，歌名是「I don’t care」的縮寫。MV中的7位成員各持不同武器如弓箭、流星錘、飛標等武器，對付流言蜚語、Hater、保守、庸俗等怪獸，歌詞開宗明義唱著「Hate me IDC/想講一聲 IDC/ Yea Love me IDC/ I Don’t care AT ALL.....」到底這是否憑歌寄意，回應外界聲音？

先要唔 care 才懂真正的 care COLLAR的7位成員包括隊長沈貞巧(Gao)、邱彥筒(Marf)、許軼(Day)、王家晴(Candy)、蘇雅琳(Ivy So)、陳泳伽(Winka)和李芯駖(Sumling)接受本報專訪，談到是否藉新團歌《idc》表態？隊長Gao率先解說，「MV裡的怪獸，例如跟蹤、苦悶、hater等，其實也適用於大家，不單是我們，普通人也會生活苦悶或面對是非。」Marf補充指，團歌是監製或填詞人打造的姿態，各人看歌詞也有不同投射，自由發揮。至於「I don’t care」是甚麼態度，Day強調，「唔係甚麼也不理，而係要想想自己的初心。」Sumling認為IDC不代表我行我素，「反而要首先唔care，所有影響自己的聲音，單純做好我應做的事，對得起關心我的人，這就是關心他們的方法。」

衝擊波下 催促成長 她們坦言，從素人到成為傳媒焦點，各人面對不同衝擊，催促大家急速成長。Winka於3月推出單曲《一手造成》，藉歌曲分享與前度分手的寶貴一課，IG帳號取消追蹤SoChing等，惹來非議，向來有話直說的她坦言，「最大衝擊是我以為自己好堅強，很多事都不介意，原來高估自己，我沒想像中厲害，要學懂小心說話，做好自己，毋須太多解釋。」同樣推出了首支單曲《*~Silencio…Shh》的Marf則表示，最大衝擊是如何突破自我，「其實成為藝人或表演者的生涯，基本上都要在衝擊波下生活，需要平衡各種資訊，作主觀或客觀分析，不斷超越自己，突破是一件很難的事。」 Gao作為隊長，要求自己每件事都正確無誤，她坦言，「我很想每件事都做得正確，希望很妥當，大家都讚好，但有時寧願自己受屈委，或者感難受，但為整體有好處，這是頗大衝擊。」Day自言是不懂停下來的人，最難熬是停工的空白期，「我好需要團隊生活，沒工開會崩潰，但現在改變想法，會善用空間學習新事物或與朋友去旅行消磨時間。」Candy亦是怕悶的人，正因不喜歡重複自己，每次演出都是新衝擊，「每次面對新觀眾或場合，都有點緊張，好奇會帶來甚麼新感覺與體驗。」

隊長感言 Gao作為隊長，要求自己每件事都正確無誤，她坦言，「我很想每件事都做得正確，希望很妥當，大家都讚好，但有時寧願自己受屈委，或者感難受，但為整體有好處，這是頗大衝擊。」Day自言是不懂停下來的人，最難熬是停工的空白期，「我好需要團隊生活，沒工開會崩潰，但現在改變想法，會善用空間學習新事物或與朋友去旅行消磨時間。」Candy亦是怕悶的人，正因不喜歡重複自己，每次演出都是新衝擊，「每次面對新觀眾或場合，都有點緊張，好奇會帶來甚麼新感覺與體驗。」

壓抑情緒 突然爆破 不過，對Sumling和Ivy So而言，嶄新體驗同時帶來龐大的無形壓力，Sumling表示，「我常覺得自己做得未夠好，初入行就急速去應付大量工作，有時覺得自己無法駕馭，例如演戲，當其他演員都經驗豐富或是學院派，覺得自己欠缺深度；或者唱歌，對比唱咗十幾年的歌手，自己好想花時間去深究，但現實是沒太多時間。」Ivy So亦表示經常會自我否定，從初出道、經歷空白期到再次為表演練習，會突然回想很多評論，自我否定一切，感覺崩潰，甚至默默落淚，「試過在家裡，望著電腦練歌，然後一邊唱一邊落淚，不是崩潰地哭，但淚水不受控地滴下來，就像衝擊波治療，痛過之後會康復，變得更強壯。」Sumling即表認同，「我從日本回來時，坐在飛機上聽著某首歌，突然喊到收唔到聲，自問我在做甚麼？點解要面對如此大壓力？突然淚崩……」Marf深信，現代都市人都無可避免面對壓力，作為藝人，為免情緒影響工作或演出，都會盡量壓抑，「點解會無故落淚，就像一個已充氣的汽球，無故爆破。」