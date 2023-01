COLLAR訪問｜團魂沒有最強只有更強 搞「暴食會」迎接So Ching歸隊(睇片)

從Unsure到肯定:我哋喺COLLAR

「暴食」吃喝後,叱咤齊人上台面對公眾,盡全力交出亮眼又感動的演出,算是爭一口氣?Marf形容那天演出很有感覺,「最重要是我們真的享受舞台,舞台上的每一個對望和盡力,以及台下的每個反應,這些回響給我們很大動力。」Gao坦言,「以前站台或跟大家說:『Hello大家好,我哋係COLLAR』時,其實仍有很unsure,叱咜那晚我們站在在台上再說這句話時,真的非常肯定,我們8個都在這裡。」Winka直言,「很想讓大家看到我們團結一齊,凝聚的力量,因為真的很不開心,常常被網民質疑:你說8-1=0?這真是我的想法!」

