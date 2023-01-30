COLLAR訪問｜團魂沒有最強只有更強 搞「暴食會」迎接So Ching歸隊(睇片)

給So Ching空間 相信成熟決定 COLLAR早前為宣傳新歌接受傳媒訪問，受訪當天So Ching因身體抱恙而缺席。So Ching復工後，意味著她要兼顧工作與照顧男友阿Mo(李啟言)，阿Mo父親李盛林牧師曾在代禱信中，對她的適應表達關心，Gao表示，「其實是辛苦，她選擇再出來，我們也應給她空間，調節時間安排和心理，我們只需支持她。」Marf補充指公司會跟她溝通，以作協調，「她做這決定，一定也有考慮這方面，我們相信這是成熟的決定。」芯駖續說，「So Ching已經好叻，始終發生大件事，不是一般人容易承受。」 演唱會舞台屏幕下墜，無疑是沉重打擊，團隊陷入前路不明的陰霾中，難免浮現解散或退團的疑惑，芯駖坦言，「老實講，擔心一定有。」她形容，這是學習解決問題和成長的寶貴一課，Marf強調，「我們堅持和相信大家，而且我們有保持聯絡，總有低谷需要應對，就像(新歌)歌詞『對抗急風都這麼久』，我們也要找方法去對抗，直立企穩，我們相信一切會變好和順利，一切也是最好的安排。」

Gao試唱已爆喊 用作品說話，沉寂半年，將難而言說的複雜感受，都寄語在新歌《The Bright Side》裡，Gao表示歌曲的創作概念，源自她們的內在感受，追尋夢想遇挫折，雖然有喘不過氣的時間，但暗黑裡仍能看到出路，步向光明。她憶述首次試唱已爆喊的情景，當時監製RubberBand等人正準備食飯，安排她在錄音前先行試唱，怎知她踏入燈光暗淡的錄音室，唱第一句歌詞「暗黑裡」，便感觸起來，「回想很多一起玩樂，很開心很溫暖的畫面，很感動就哭起來，他們叫我先冷靜下來，繼續食飯。」Winka(陳泳伽)補充指，歌曲太貼近大家的低潮期，過去幾個月各有不同難題，嘗試挑戰綜藝、主持和演戲等，「難免感迷惘，千絲萬縷，而So Ching回歸，我們終於齊人，感覺沒有過不到的難關。」 團結 就能強韌 談到最喜歡的一句歌詞，「對抗急風都這麼久/抱歉我不走」取得3票成為熱選，芯駖率先回應，「因為這一年面對很多事情，急風想吹熄我們(一團火)，但我們仍然會堅持下去，因為我們有彼此，這句歌詞給我力量，可以cheer Up自己。」Marf續指，填詞人Tim Lui 以完整故事交代，從低谷、暗黑裡到對抗急風的過程中，最後大家彼此陪伴，繼續走下去，「我和So Ching都最喜歡這句，當風愈大力吹向你，我們團結的力量，站在一起更強韌。」芯駖認為，台前幕後團隊內心都較以前堅強。

同在 感覺沒變改 Day(許軼)和Candy(王家晴)則喜歡「全早已回來/只要回來/所有力量/沒有變改」，Day認為這句之前的音樂，很有力量，Candy則表示，「所有人都歸隊，就像重新出發和開始，感覺跟以前一樣沒改變 。」Ivy(蘇雅琳)認為「當你在可以續航/這世上更遠的海」這句很有畫面，「我覺得這歌詞很有畫面，不知大家有否看《海賊王》(ONE PIECE)，感覺就像大家在船上看著無邊際的海上，大叫：『GO！』」Winka立刻聯想到她們在團綜《我哋係COLLAR》最後一集的畫面，各成員堅定宣告：「我們8個一起走下去、不會解散」等，她表示，「我最喜歡『當你可以直視/這世上每處光彩』，就像如今COLLAR齊人，彼此同在，可看到更美好的事物。」

8人再聚 緊張但舒服 珍惜同在，因為非必然，過去半年，首次8人聚首是11月，希望為頒獎禮彩排前，先聚一聚，Marf表示那天是大食會，隊友更正是「暴食會」，她憶述當天情景，「其實大家有點緊張，純粹因為太耐沒見，等齊人開始食之前，各人不停找事忙，整理零食櫃、執枱等，結果那天見面很舒服，仍像以前一樣，其實我之後也有問So Ching感覺如何，她也很意外，覺得沒甚麼。」芯駖指由於各有各忙，在So Ching復工歸隊前，7個人也鮮有機會相聚，大家也特別享受，「我們沒有刻意要做甚麼，純粹見面傾偈和吃東西，陪伴是最好的禮物。」Marf認真表示，放慢腳步的日子，正好讓各人反思人生，豈料Day突然笑到失控，慘被眾隊人笑指她的人生只有食和瞓，待冷靜下來，她罕有地主動表達，「我覺得我們重聚時很自然，不像大家所想，是一見如故。」此時身旁的Candy和Ivy相視而笑，Candy問道，「你知不知一見如故的意思？」繼而眾人「如故」的鬧笑吃喝爆笑，正就是COLLAR的日子。