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娛樂
2024-03-05 22:45:00

CUBE推新男團NOWADAYS 二維碼海報引fans入坑

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在首爾幾個年輕人聚集的區域，貼滿這張引fans入NOWADAYS坑的海報。

擁有女團(G)I-DLE、男團Pentagon、LIGHTSUM的韓國娛樂公司CUBE，今日公布旗下5人組新男團NOWADAYS，將於上半年正式出道。這是他們時隔8年再度推出男團，又公布5名成員在英國倫敦街頭拍攝的視頻，CUBE表示，「NOWADAYS由5位兼具舞台表演和唱功實力的成員組成，將繼承師姐團(G)I-DLE的新一代組合。」

目前有關NOWADAYS成員以及組成概念，具體信息尚不明，但有樂迷在首爾弘大地區看見NOWADAYS正進行拍攝活動，成員們穿著時尚而舒適的服裝，包括連帽運動衫、運動衫和小便帽，目擊者描述看見他們展示精彩舞蹈後，即對NOWADAYS產生濃厚興趣。

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NOWADAYS的關YouTube頻道，已經可以觀看影片。

據悉，曾在《Produce X 101》中獲得極高人氣的金賢彬，將會加入NOWADAYS，至於其他幾位成員的名字，暫時不詳，因此增加了fans們的期待。已在首爾的聖水、江南、弘大和延南地區，發現了印有NOWADAYS二維碼的海報。掃描海報上的二維碼，fans們可以進入NOWADAYS的官方YouTube頻道觀看影片。影片的標題是「NOW, A _____ DAYS」，提示可以在「NOW，A」和「DAYS」之間填入各種形容詞，引發對NOWADAYS的好奇心。

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有樂迷在弘大地區看見NOWADAYS正進行拍攝活動，看見他們跳舞即時入坑。

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NOWADAYS成員個個米8身高。

CUBE NOWADAYS
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