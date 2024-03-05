CUBE推新男團NOWADAYS 二維碼海報引fans入坑

在首爾幾個年輕人聚集的區域，貼滿這張引fans入NOWADAYS坑的海報。

擁有女團(G)I-DLE、男團Pentagon、LIGHTSUM的韓國娛樂公司CUBE，今日公布旗下5人組新男團NOWADAYS，將於上半年正式出道。這是他們時隔8年再度推出男團，又公布5名成員在英國倫敦街頭拍攝的視頻，CUBE表示，「NOWADAYS由5位兼具舞台表演和唱功實力的成員組成，將繼承師姐團(G)I-DLE的新一代組合。」

目前有關NOWADAYS成員以及組成概念，具體信息尚不明，但有樂迷在首爾弘大地區看見NOWADAYS正進行拍攝活動，成員們穿著時尚而舒適的服裝，包括連帽運動衫、運動衫和小便帽，目擊者描述看見他們展示精彩舞蹈後，即對NOWADAYS產生濃厚興趣。