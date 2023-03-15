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娛樂
2023-03-15 21:09:00

Gareth. T湯令山人形紙牌陪睇《一人婚禮》 Moon孖阿冰謝票自爆愛冒男友簽名

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Gareth. T人形紙牌陪睇《一人婚禮》 Moon與阿冰驚喜現身謝票

Gareth. T人形紙牌陪睇《一人婚禮》 Moon與阿冰驚喜現身謝票

Gareth. T(湯令山)早前於社交媒體公布在高先電影院包場，支持由小薯茄阿冰主演的本土電影一人婚禮，並且細心地為觀眾準備3.14白色情人節限定的「國際孤獨睇戲座位表」。雖然Gareth身處澳洲準備Sonica Music Festival演出，而未能親身到戲院現場支持一人婚禮，但他早已為大家準備好驚喜的情人節禮物，就是在所有自己購買的座位上，擺放新歌國際孤獨等級MV造型人形紙版，以充滿創意的方式陪大家睇戲，白色情人節亦不愁寂寞。

新歌《國際孤獨等級》MV造型人形紙版 Gareth. T女友Moon和阿冰驚喜現身謝票。 有Gareth.T的人形紙牌被棄置在垃圾筒旁。

觀眾扲走人形紙牌留念

完場後，Gareth以影片形式跟大家問好，笑言大家都是單人來度過白色情人節，可趁機認識身邊的人。而一人婚禮》女主角阿冰及Gareth的女友Moon亦驚喜現身謝票，阿冰宣告歡迎觀眾把Gareth人形紙牌帶回家時，現場立即起哄，Moon笑言：「嘩，你哋咁興奮，真係想拎走㗎？」

Moon逐一為有意拎走人形紙牌的觀眾簽名留念，突然大爆自己喜歡模仿Gareth簽名，更即場簽上Gareth的簽名在人型紙牌上，連阿冰都驚問：「呢個真係佢簽名嚟㗎？」Moon說：「係呀～我成日冒簽㗎。」說畢發現「講錯嘢」後支吾以對，最後阿冰說：「你唔簽埋自己呀，你都簽埋你個名上去啦。」打圓場，非常好笑！完結時Moon更不忘宣傳自己，呼籲大家收聽她的新專輯 Water Comes Out Of My Eyes》，並於327至28日欣賞她在九龍灣Music Zone舉行的首個個人演唱會 moon tang Im not crying live 2023》。

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