Gareth. T湯令山人形紙牌陪睇《一人婚禮》 Moon孖阿冰謝票自爆愛冒男友簽名

觀眾扲走人形紙牌留念

完場後,Gareth以影片形式跟大家問好,笑言大家都是單人來度過白色情人節,可趁機認識身邊的人。而《一人婚禮》女主角阿冰及Gareth的女友Moon亦驚喜現身謝票,阿冰宣告歡迎觀眾把Gareth人形紙牌帶回家時,現場立即起哄,Moon笑言:「嘩,你哋咁興奮,真係想拎走㗎?」

Moon逐一為有意拎走人形紙牌的觀眾簽名留念,突然大爆自己喜歡模仿Gareth簽名,更即場簽上Gareth的簽名在人型紙牌上,連阿冰都驚問:「呢個真係佢簽名嚟㗎?」Moon說:「係呀~我成日冒簽㗎。」說畢發現「講錯嘢」後支吾以對,最後阿冰說:「你唔簽埋自己呀,你都簽埋你個名上去啦。」打圓場,非常好笑!完結時Moon更不忘宣傳自己,呼籲大家收聽她的新專輯 《Water Comes Out Of My Eyes》,並於3月27至28日欣賞她在九龍灣Music Zone舉行的首個個人演唱會 《moon tang I’m not crying live 2023》。