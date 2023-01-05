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娛樂
2023-01-05 22:04:27

IMDb公布2023年10部最期待電影 《芭比》居榜首 血腥版《小熊維尼》排次席

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除了血腥版《維尼》，之後的恐怖童話片陸續開拍。

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著名電影資料網IMDb公布202310部「最期待電影」排行榜，首發預告嚇人一跳又新鮮感十足、由瑪歌羅比(Margot Robbie)與賴恩高斯寧(Ryan Gosling)主演的Barbie真人版電影《芭比》，雄踞最期待電影首位。由童話故事改編的血腥真人版電影《小熊維尼：血與蜜》(Winnie the PoohBlood and Honey)，意外地排名第2位，似乎不少觀眾想睇一個陪伴小朋友成長的童話故事，如何變成一部血腥電影。

瑪歌羅比的《Barbie》成為本年度最期待電影。

瑪歌羅比的《Barbie》成為本年度最期待電影。

《蟻俠3》排包尾

排名第3位是未有太多人談論的大片——由金像導演馬田史高西斯(Martin Scorsese)執導、影帝里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)主演的西部犯罪片《Killers of the Flower Moon》。第4位是名導基斯杜化路蘭(Christopher Nolan)執導，講述原子彈之父J. Robert Oppenheimer的《Oppenheimer》。第5位是掀起種族問題的迪士尼真人版電影《小美人魚》(The Little Memaid)。包尾大幡竟是Marvel5階段大作《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》，排名出奇地低，恐怕觀眾對超級英雄片已感厭倦。

IMDb公布本年10部最期待電影 血腥版《小熊維尼》贏《殺神John Wick》 IMDb公布本年10部最期待電影 血腥版《小熊維尼》贏《殺神John Wick》 IMDb公布本年10部最期待電影 血腥版《小熊維尼》贏《殺神John Wick》 IMDb公布本年10部最期待電影 血腥版《小熊維尼》贏《殺神John Wick》 IMDb公布本年10部最期待電影 血腥版《小熊維尼》贏《殺神John Wick》 IMDb公布本年10部最期待電影 血腥版《小熊維尼》贏《殺神John Wick》 IMDb公布本年10部最期待電影 血腥版《小熊維尼》贏《殺神John Wick》 IMDb公布本年10部最期待電影 血腥版《小熊維尼》贏《殺神John Wick》 IMDb公布本年10部最期待電影 血腥版《小熊維尼》贏《殺神John Wick》 IMDb公布本年10部最期待電影 血腥版《小熊維尼》贏《殺神John Wick》
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