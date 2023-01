IMDb公布2023年10部最期待電影 《芭比》居榜首 血腥版《小熊維尼》排次席

著名電影資料網IMDb公布2023年10部「最期待電影」排行榜,首發預告嚇人一跳又新鮮感十足、由瑪歌羅比(Margot Robbie)與賴恩高斯寧(Ryan Gosling)主演的Barbie真人版電影《芭比》,雄踞最期待電影首位。由童話故事改編的血腥真人版電影《小熊維尼:血與蜜》(Winnie the Pooh:Blood and Honey),意外地排名第2位,似乎不少觀眾想睇一個陪伴小朋友成長的童話故事,如何變成一部血腥電影。

《蟻俠 3 》排包尾

排名第3位是未有太多人談論的大片——由金像導演馬田史高西斯(Martin Scorsese)執導、影帝里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)主演的西部犯罪片《Killers of the Flower Moon》。第4位是名導基斯杜化路蘭(Christopher Nolan)執導,講述原子彈之父J. Robert Oppenheimer的《Oppenheimer》。第5位是掀起種族問題的迪士尼真人版電影《小美人魚》(The Little Memaid)。包尾大幡竟是Marvel第5階段大作《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》,排名出奇地低,恐怕觀眾對超級英雄片已感厭倦。