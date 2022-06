Janice Man兩年後秘密回港 驚喜現身飯局母女相擁場面感動

文詠珊(JM)2019年與富二代兼金融才俊Carl結婚後,近年專注內地發展,已經兩年多沒有返香港的她,日前卻秘密回港。昨晚她在社交平台貼出了5條短片,全部都精心佈局,分別驚喜現身髮型屋、家人及朋友的飯局,當中以她與父母重逢的短片最為感動。

片中見匿埋𨋢門前的JM 非常緊張,當文爸爸聽到有人按門鈴後打開門,JM即驚喜現身,嚇得文爸爸目定口呆,並即叫在廚房的文媽媽出來,兩母女即緊緊相擁,二人更開心得流淚,場面感動。據知,今次JM將留港約一個月,之後便要返回內地繼續工作。

JM寫道:「我~返黎啦,轉眼間已兩年多沒見家人了,真係好掛住好掛住你地,決定回來給家人一個驚喜,要絞盡腦汁成功騙倒所有人 難度實在太大了~謝謝好朋友第一時間來迎接我,看到家人的驚喜, 喜悦的心情,真的很感動,我要晚晚都黐實你哋,寸步不能離!!!Love you all #2年2個月後的重逢 #驚喜又感動的瞬間#連環suprise 」正身處在內地工作的胡杏兒亦有留言表示:「Wow, 2 years and 2 months,太難了,恭喜你終於見到家人了,替你開心」JM回應:「謝謝你,大家都一定很想念家人,加油!有看你的姐姐」。