Janice Man兩年後秘密回港 驚喜現身飯局母女相擁場面感動

文詠珊（JM）2019年與富二代兼金融才俊Carl結婚後，近年專注內地發展，已經兩年多沒有返香港的她，日前卻秘密回港。昨晚她在社交平台貼出了5條短片，全部都精心佈局，分別驚喜現身髮型屋、家人及朋友的飯局，當中以她與父母重逢的短片最為感動。

片中見匿埋𨋢門前的JM 非常緊張，當文爸爸聽到有人按門鈴後打開門，JM即驚喜現身，嚇得文爸爸目定口呆，並即叫在廚房的文媽媽出來，兩母女即緊緊相擁，二人更開心得流淚，場面感動。據知，今次JM將留港約一個月，之後便要返回內地繼續工作。

JM寫道：「我～返黎啦，轉眼間已兩年多沒見家人了，真係好掛住好掛住你地，決定回來給家人一個驚喜，要絞盡腦汁成功騙倒所有人 難度實在太大了~謝謝好朋友第一時間來迎接我，看到家人的驚喜， 喜悦的心情，真的很感動，我要晚晚都黐實你哋，寸步不能離！！！Love you all #2年2個月後的重逢 #驚喜又感動的瞬間＃連環suprise 」正身處在內地工作的胡杏兒亦有留言表示：「Wow, 2 years and 2 months，太難了，恭喜你終於見到家人了，替你開心」JM回應：「謝謝你，大家都一定很想念家人，加油！有看你的姐姐」。