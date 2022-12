聖誕節必聽歌曲除了英國組合Wham!的《Last Christmas》之外,另一首就是樂壇天后Mariah Carey於1994年推出的《All I Want For Christmas Is You》。這首聖誕金曲到底為Mariah Carey帶來多少版稅?據英國《財經學人》(The Economist)統計,《All I Want For Christmas Is You》至截2017年,已為Mariah Carey帶來逾6,000萬美元(約4.7億港元)版稅,還未包括此曲在其他商業用途的收益。《紐約郵報》更推斷歌曲的每年版稅高達300萬美元。