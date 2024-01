Martin Short傳與梅麗史翠普姐弟戀 被Bill Maher調侃荷李活最有權勢夫婦

美國荷李活74歲女星梅麗史翠普(Meryl Streep),拍攝電影《穿著Prada的惡魔》(The Devil Wears Prada)、《媽媽咪呀!》(Mamma Mia!)再度翻紅,被共認為美國電影史上最偉大女星。近日因為在《第81屆金球獎頒獎禮》上,與73歲演員Martin Short態度親暱,因此傳出緋聞。

Martin Short前日出現在節目《Club Random with Bill Maher》接受訪問,被Bill Maher調侃他與梅麗史翠普是荷李活「最有權勢夫婦」,Martin Short即時否認傳聞,他說:「我們不是情侶,我們只是非常親密的朋友。」梅麗史翠普與Martin Short因為合作電視劇《破案三人行》(Only Murders in the Building)而結幾緣。在在《金球獎》上,由於兩人與同劇的Selena Gomez,同時獲得獎項提名,3人雖然失落於頒獎禮,但感情要好的他們,因而被形容為態度親暱。