Martin Short傳與梅麗史翠普姐弟戀 被Bill Maher調侃荷李活最有權勢夫婦

美國荷李活74歲女星梅麗史翠普(Meryl Streep)，拍攝電影《穿著Prada的惡魔》(The Devil Wears Prada)、《媽媽咪呀！》(Mamma Mia!)再度翻紅，被共認為美國電影史上最偉大女星。近日因為在《第81屆金球獎頒獎禮》上，與73歲演員Martin Short態度親暱，因此傳出緋聞。
Martin Short前日出現在節目《Club Random with Bill Maher》接受訪問，被Bill Maher調侃他與梅麗史翠普是荷李活「最有權勢夫婦」，Martin Short即時否認傳聞，他說：「我們不是情侶，我們只是非常親密的朋友。」梅麗史翠普與Martin Short因為合作電視劇《破案三人行》(Only Murders in the Building)而結幾緣。在在《金球獎》上，由於兩人與同劇的Selena Gomez，同時獲得獎項提名，3人雖然失落於頒獎禮，但感情要好的他們，因而被形容為態度親暱。
而梅麗史翠普她雖沒有在《金球獎》上獲獎，但打破《金球獎》史上獲得提名最多的紀錄，並且奪下9項獎項，成為金球史上獲獎項最多的女演員。此外，梅麗史翠普去年10 月宣布與結婚45年的丈夫Don Gummer分居，其實他們早已分居6年。並育有4位孩子。Martin Short與女演員Nancy Dolman結婚30 年，一直幸福美滿，可惜是Nancy Dolman 2010年因卵巢癌去世。他們共有三個孩子。