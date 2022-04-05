MCU攻略｜順序睇MCU作品 再睇《奇異博士2：失控多元宇宙》

Marvel大作《奇異博士2：失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)下月上映，片中將講述多個不同場景及多位超級英雄，肯定「燒腦」，想更了解《奇2》的故事來由，就要從MCU時間軸中的首部電影開始睇，換句話由《美國隊長》起步，花時間睇晒27部MCU作品。

由 美國隊長到蜘蛛俠

MCU電影至今已有多達27部，究竟先睇邊套？依照MCU的時間軸，首先要睇2011年上映的《美國隊長：復仇者先鋒》(The First Avenger)，顧名思義，美國隊長就是復仇者聯盟的首位成員，之後到2019年的《Marvel隊長》(Captain Marvel)，最後至睇《蜘蛛俠：不戰無歸》(Spider-Man：No Way Home)。