MCU攻略｜順序睇MCU作品 再睇《奇異博士2：失控多元宇宙》

Marvel大作《奇異博士2：失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)下月上映，片中將講述多個不同場景及多位超級英雄，肯定「燒腦」，想更了解《奇2》的故事來由，就要從MCU時間軸中的首部電影開始睇，換句話由《美國隊長》起步，花時間睇晒27部MCU作品。
由美國隊長到蜘蛛俠
MCU電影至今已有多達27部，究竟先睇邊套？依照MCU的時間軸，首先要睇2011年上映的《美國隊長：復仇者先鋒》(The First Avenger)，顧名思義，美國隊長就是復仇者聯盟的首位成員，之後到2019年的《Marvel隊長》(Captain Marvel)，最後至睇《蜘蛛俠：不戰無歸》(Spider-Man：No Way Home)。
順序睇MCU作品
1.《美國隊長：復仇者先鋒》
2.《Marvel隊長》
3.《鐵甲奇俠》
4.《鐵甲奇俠2》
5.《新變形俠醫》
6.《雷神奇俠》
7.《復仇者聯盟》
8.《雷神奇俠2：黑暗世界》
9.《鐵甲奇俠3》
10.《美國隊長2：寒冬戰士》
11.《銀河守護隊》
12.《銀河守護隊2》
13.《復仇者聯盟2：奧創紀元》
14.《蟻俠》
15.《美國隊長3：英雄內戰》
16.《黑寡婦》
17.《蜘蛛俠：強勢回歸》
18.《黑豹》
19.《奇異博士》
20.《雷神奇俠3：諸神黃昏》
21.《蟻俠與黃蜂女》
22.《復仇者聯盟：無限之戰》
23.《復仇者聯盟：終局之戰》
24.《蜘蛛俠：決戰千里》
25.《尚氣與十環幫傳奇》
26.《永恆族》
27.《蜘蛛俠：不戰無歸》