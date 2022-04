MCU攻略｜順序睇MCU作品 再睇《奇異博士2：失控多元宇宙》

Marvel大作《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)下月上映,片中將講述多個不同場景及多位超級英雄,肯定「燒腦」,想更了解《奇2》的故事來由,就要從MCU時間軸中的首部電影開始睇,換句話由《美國隊長》起步,花時間睇晒27部MCU作品。