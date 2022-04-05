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娛樂
2022-04-05 19:55:31

MCU攻略｜順序睇MCU作品 再睇《奇異博士2：失控多元宇宙》

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《奇異博士2》引發多位超級英雄現身。

《奇異博士2》引發多位超級英雄現身。

Marvel大作《奇異博士2：失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)下月上映，片中將講述多個不同場景及多位超級英雄，肯定「燒腦」，想更了解《奇2》的故事來由，就要從MCU時間軸中的首部電影開始睇，換句話由《美國隊長》起步，花時間睇晒27MCU作品。

2011年第一集《美國隊長》。

2011年第一集《美國隊長》。

美國隊長到蜘蛛俠

MCU電影至今已有多達27部，究竟先睇邊套？依照MCU的時間軸，首先要睇2011年上映的《美國隊長：復仇者先鋒》(The First Avenger)，顧名思義，美國隊長就是復仇者聯盟的首位成員，之後到2019年的《Marvel隊長》(Captain Marvel)，最後至睇《蜘蛛俠：不戰無歸》(Spider-ManNo Way Home)

2008年的《新變形俠醫》。

2008年的《新變形俠醫》。

順序睇MCU作品

1.《美國隊長：復仇者先鋒》

2.Marvel隊長》

3.《鐵甲奇俠》

4.《鐵甲奇俠2

5.《新變形俠醫》

6.《雷神奇俠》

7.《復仇者聯盟》

8.《雷神奇俠2：黑暗世界》

9.《鐵甲奇俠3

10.《美國隊長2：寒冬戰士》

11.《銀河守護隊》

12.《銀河守護隊2

13.《復仇者聯盟2：奧創紀元》

14.《蟻俠》

15.《美國隊長3：英雄內戰》

16.《黑寡婦》

17.《蜘蛛俠：強勢回歸》

18.《黑豹》

19.《奇異博士》

20.《雷神奇俠3：諸神黃昏》

21.《蟻俠與黃蜂女》

22.《復仇者聯盟：無限之戰》

23.《復仇者聯盟：終局之戰》

24.《蜘蛛俠：決戰千里》

25.《尚氣與十環幫傳奇》

26.《永恆族》

27.《蜘蛛俠：不戰無歸》

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