MIRROR演唱會意外｜鏡粉向金廣誠發公開信 促請非單一手法處理退票事宜

MIRROR紅館演唱會第4場發生嚴重意外，至今超過兩星期，在「一群鏡粉」發千字公開信直斥魯庭暉「龜縮」後，主辦單位大國文化及MakerVille前日(12日)終發聲明回應，正式公布MIRROR將停工兩個月。惟聲明中提及將於下星期公布受影響場次(即7月28至31日，8月2至6日)的門票退款安排，此點觸動不少鏡粉神經，「一群鏡粉」就退票安排再發公開信，這次的對象不單止大國文化和MakerVille，更新增ViuTV製作部副總裁金廣誠為收信人。

促勿轉移視線

今次「一群鏡粉」的公開信特別提到金廣誠，皆因早前「我老婆嫁左比mirror導致婚姻破裂關注組」版主RC，以關掉關注組來表達對售票安排的種種不滿，事後獲金廣誠親自致電聆聽意見，故此鏡粉希望今次金生也會就退票問題聆聽意見，非單一手法處理退票。公開信首先表明「鏡粉要求的不是退票。我們要求更多的選擇，例如在所有問題得到公平的判決、清晰的交代、與妥善的處理後，再重開演唱會，讓我們看一場不必擔驚受怕的表演。」

信中又解釋，鏡粉出現「斯德哥爾摩式」的「退票恐慌」，除了要對鏡仔示愛，也包括一群地底泥鏡粉的怨氣，包括經歷十幾小時無限321輪迴終得來一票、不惜高價從贊助商求得一票或「官方黃牛」的綑綁買票人士。由於持票人士對退票有不同看法，故促請主辦單位更應細心處理退票事宜，不要單方面宣布單一的處理手法。他們強調，深盼MIRROR十二子與舞蹈員團隊在舞台上發光發亮，但一切的前提是，必須在安全的環境下工作，有足夠的時間休息，故請主辦單位切勿轉移視線。