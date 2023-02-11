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娛樂
2023-02-11 21:58:58

MIRROR演唱會意外｜阿Mo李啟言靠外骨骼踏出第一步 行畢整條走廊 父母激動落淚

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阿Mo以外骨骼控制模式踏出第一步，並行完整條走廊。

阿Mo接受整合療診，以外骨骼控制模式踏出第一步，並行完整條走廊。

MIRROR演唱會嚴重受傷的舞蹈員李啟言(Mo)，傷後主要卧床接受治療，偶爾坐輪椅也很費力。在過去幾過個星期接受新療程，今日其父李盛林牧師發出最新代禱信透露喜訊，阿Mo全方位專業醫療團隊的診治下，以外骨骼的控制模式下踏出第一步，並隨著外骨骼的步伐，行完了整條走廊，家人和醫護看他整個走廊完成最後一步，不禁眼泛淚光，他指這是神蹟似的第一步，在不可能中出現的可能。而阿Mo的心願是「我將要重新學走路了。求大能的神強健我的筋腱肌肉，為我開廣濶的路。」(I am gonna relearn how to walk, may God strengthen up my muscles and open up the pathway for me.)

李盛林牧師透露阿Mo心願：「我將要重新學走路了。求大能的神強健我的筋腱肌肉，為我開廣濶的路。」

李盛林牧師透露阿Mo心願：「我將要重新學走路了。求大能的神強健我的筋腱肌肉，為我開廣濶的路。」

李盛林牧師及李啟言(Mo)29封代禱信

（一）感恩

1. 「醫療團隊」：

感謝劉教授和羅教授帶領的全方位專業醫療團隊（骨科、泌尿外科、物理治療、職業治療、護理、營養、針灸、足療），使啟言在這幾星期內有明顯的進展。他們並定出前面醫療的進度和方向，使他有明確的復康目標。

2. 「跨越29 」：

感謝神，回望過去29 週好像坐著心靈過山車似的，但啟言能夠從「臥床」，到「輪椅」，到「企板」，到「外骨骼」，這是神的恩典和醫治，也是一眾有心人的禱告和祝福，更是眾醫護和啟言的齊心努力。更重要的，這是神的恩典和醫治。

3. 「半年以來的第一步」:

家人及整個醫療團隊都很緊張和期待的第一步，終於出現了。雖然這次是在外骨骼的控制模式下踏出的第一步，主要是讓啟言習慣下週及往後能自己掌握逐步控制的治療。他也能隨著外骨骼的步伐，行完了整個走廊。感謝神，這是在不可能中出現的可能啊。

4. 「家人及團隊眼泛淚光」:

當看著啟言在整個走廊完成最後一步，眾人眼中都不禁泛著淚光，此時，醫護們把教授早已準備的一隻大燒豬推了出來，讓我們一同慶祝啟言這如同神蹟似的第一步。

（二）禱告 ：祈求憐憫人的主藉醫療團隊精準醫治，並祂能活化神經。

「創造主顯生命大能」：保羅 栽種了，阿波羅 澆灌了，唯有神叫他生長 （林前3:6*

家人 栽種了（選定醫療團隊），醫護團隊 澆灌了（各項用心治療），唯有神叫他生長（醫治受損機能）。

1. 啟言（Mo

a) 『啟言（Mo）心願』：

I am gonna relearn how to walk, may God strengthen up my muscles and open up the pathway for me. 「我將要重新學走路了。求大能的神強健我的筋腱肌肉，為我開廣濶的路。」

b) 「拆除尿喉」

隨著進入下一階段外骨骼治療，請繼續為適當及安全的情況下可以拆除尿喉禱告。

c) 「外骨骼治療」

請為即將開始的外骨骼治療禱告，盼望神繼續在啟言身上工作，使身體因這接近人體活動的操練，能活化身體各樣功能（筋骨、肌肉、關節、血液循環、呼吸、神經、感覺）。

d) 「心智和體能」

既然在治療上升級了，在心志和體能上也需要相應的要求。請為啟言得力面對繼續禱告，盼能再提升治療的果效。

2.     Mo爸媽

a) 「難以形容的喜悅」

面對啟言的第一步，真的激動到喊出來。再想起詩篇27:13-14「我若不信在活人之地得見耶和華神的恩惠，我就早已喪膽了。要等候耶和華神！當壯膽，堅固你的心。我再說，要等候耶和華神」

b) 「對啟言治療有感」

事故開始時，該在哪裡治療，跟怎樣的醫療團隊配合，感恩的是碰上很多有心人，其間也有碰釘子。過程中更是要付出心力與智慧，積極地尋找、衡量和禱告。感謝神給家人的心力、堅持和帶領安排才能成事。

3.「為土耳其地震禱告」

面對天災人禍的無助，祈願各界有心人對受災難的人有適切到位的救助，使家破人亡的在無奈中仍有力面對和得著鼓勵。

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