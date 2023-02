MIRROR演唱會意外｜阿Mo李啟言靠外骨骼踏出第一步 行畢整條走廊 父母激動落淚

在MIRROR演唱會嚴重受傷的舞蹈員李啟言(阿Mo),傷後主要卧床接受治療,偶爾坐輪椅也很費力。在過去幾過個星期接受新療程,今日其父李盛林牧師發出最新代禱信透露喜訊,阿Mo全方位專業醫療團隊的診治下,以外骨骼的控制模式下踏出第一步,並隨著外骨骼的步伐,行完了整條走廊,家人和醫護看他整個走廊完成最後一步,不禁眼泛淚光,他指這是神蹟似的第一步,在不可能中出現的可能。而阿Mo的心願是「我將要重新學走路了。求大能的神強健我的筋腱肌肉,為我開廣濶的路。」(I am gonna relearn how to walk, may God strengthen up my muscles and open up the pathway for me.)