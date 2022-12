MIRROR演唱會意外｜阿Mo每餐花1小時吞嚥進食 請So Ching寫聖經金句為自己打氣

李盛林牧師第 19 封代禱信

感恩

1. 「滿有聖靈的動力」

感謝神(I Can do all things in HIM that strengthen me)「靠著那加給我力量的,凡事都能作。」(腓立比書 4:13)是啟言叫蘇晴為他寫在白板上,作為鼓勵。

2. 「關心安慰爸媽」

“Love you PAMA and please take good care of yourself including mental health” 「爸媽,我愛您們。好好照顧自己包括您們的心理健康呢!」 -- 啟言。爸媽深受感動,一起努力,多謝你。