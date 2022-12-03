MIRROR演唱會意外｜阿Mo每餐花1小時吞嚥進食 請So Ching寫聖經金句為自己打氣

MIRROR演唱會意外中發生已超過4個月，嚴重受傷的舞蹈員阿Mo(李啟言)仍然留醫，其父親李盛林牧師發出第19封代禱信，阿Mo現正接收新醫護團隊及中醫的治療方案，每天除治療以外，要花1小時吞嚥的方法進食，每天要來回輪椅和床兩至三次，每次花約10分鐘，而晚上從輪椅轉到床上睡覺要花35分鐘。治療過程絕不容易，阿Mo請女友So Ching在白板上寫下聖經金句「靠著那加給我力量的，凡事都能作。」作自我鼓勵，同時亦關心爸媽要好好照顧自己，令父母深被感動。

“Love you PAMA and please take good care of yourself including mental health” 「爸媽，我愛您們。好好照顧自己包括您們的心理健康呢！」 -- 啟言。爸媽深受感動，一起努力，多謝你。

感謝神（I Can do all things in HIM that strengthen me）「靠著那加給我力量的，凡事都能作。」（腓立比書 4:13）是啟言叫蘇晴為他寫在白板上，作為鼓勵。

代禱：請繼續用信心記念我們

「當將你的事交託耶和華，並倚靠祂，祂就必成全。」（詩篇37:5）

（一） 「啟言心願」： “My wish would be praying for more patience and dedication to fight for recovery” (能有更大的耐心和投入為康復而戰)

（二） 「啟言最新近況」

1. 「除治療外的時間」

a) 每清早起床轉到輪椅上活動需花上10-15分鐘。（每天都要來回輪椅及床 2-3 次）

b) 每天早晚口腔清潔護理兩次，每次花約10分鐘，共要花20分鐘。

c) 因要按著吞嚥的方法進食，每餐要花上60分鐘。

d) 你能想像從輪椅轉到床上睡覺要花35分鐘的整理嗎？

2. 「治療的配合」

a) 對一個正經歷復康的人來說，每一項治療都需要花上不少力氣。

b) 新的一個中醫療程已經過了一週，盼能配合整體復康，對身體的調理和神經產生正面的作用。

c) 新的醫護團隊在復康治療的方案中能彼此配合，啟言也能在其中適應過來。

d) 已開始日夜間的護理員跟進照顧，盼彼此繼續適應、了解、磨合得好。

3. 「神經的復生」:請懇切為這些活動和感覺神經的治癒禱告，也繼續讓啟言和家人學習忍耐等候。

（三） MO 爸媽

1. 「爸媽心願」：「盼望創造和復活的主施恩的手在啟言身上施行醫治，因為人類每一個身體系統和機能都是衪創造的。」

2. 「得安慰和鼓舞」：我們因著啟言的積極和對創造主的依靠，我們的心因而感到安慰，更鼓舞的是受創的兒子反過來關心父母的心理健康。

3. 「MO 爸的等候體驗」 —- 與哀哭的人同哭

不單是社會上因意外受創傷的家人，從一班舞者的公開信中，亦體會他們的辛酸和受創的烙印，仍是留下揮之不去的陰影。盼你們堅強起來，阿MO會與你們一起面對療癒的過程，我們更會為你們切切禱告。