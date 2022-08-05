MIRROR演唱會意外｜Alton更新IG貼12子與舞蹈員合照 花姐出PO：看到自己的脆弱

MIRROR紅館演唱會發生嚴重意外，在第四場演出期間，吊在舞台上空的巨型屏幕突然墮下，導致三位舞蹈員受傷，當中受重傷的李啟言（阿Mo）情況令人擔心，12子目前正大受打擊而要全面停工。

MIRROR前日到NOW電訊盈科位於九龍灣的公司後，連日來各成員逐一更新社交平台，繼隊長Lokman（楊樂文）日前已率先交代眾人情況後，姜濤、Ian（陳卓賢）、Frankie（陳瑞輝）及Edan（呂爵安）於昨日凌晨起分別出PO，而Alton（王智德）在今日中午，就於IG貼出12子與一眾舞蹈員在演唱會台上合照，並寫：「舞台、我哋、信念！Take care, my brothers.」，獲廣大網民留言祝福。

更新時間 14:38

至於經理人「花姐」黃慧君亦在今日下午2時半出PO，她寫：「這幾天，看到自己的脆弱，感謝家人陪伴，感謝公司上上下下為我們奔波，感謝朋友和鏡粉的慰問。祈求Ah Mo，峯和他們的家人，dancers 們可以早日渡過這個難關。MIRROR和我一定會撐住。」之後再打下MIRROR團歌《One and All》歌詞「沿途高低伴我走過，同考驗與消磨，假使我難受過，你看透我竟比我多，如不安伴你經過便能硬朗，We are one and all，從不只我一個」