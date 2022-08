MIRROR演唱會意外｜Alton更新IG貼12子與舞蹈員合照 花姐出PO：看到自己的脆弱

MIRROR紅館演唱會發生嚴重意外,在第四場演出期間,吊在舞台上空的巨型屏幕突然墮下,導致三位舞蹈員受傷,當中受重傷的李啟言(阿Mo)情況令人擔心,12子目前正大受打擊而要全面停工。

MIRROR前日到NOW電訊盈科位於九龍灣的公司後,連日來各成員逐一更新社交平台,繼隊長Lokman(楊樂文)日前已率先交代眾人情況後,姜濤、Ian(陳卓賢)、Frankie(陳瑞輝)及Edan(呂爵安)於昨日凌晨起分別出PO,而Alton(王智德)在今日中午,就於IG貼出12子與一眾舞蹈員在演唱會台上合照,並寫:「舞台、我哋、信念!Take care, my brothers.」,獲廣大網民留言祝福。

更新時間 14:38

至於經理人「花姐」黃慧君亦在今日下午2時半出PO,她寫:「這幾天,看到自己的脆弱,感謝家人陪伴,感謝公司上上下下為我們奔波,感謝朋友和鏡粉的慰問。祈求Ah Mo,峯和他們的家人,dancers 們可以早日渡過這個難關。MIRROR和我一定會撐住。」之後再打下MIRROR團歌《One and All》歌詞「沿途高低伴我走過,同考驗與消磨,假使我難受過,你看透我竟比我多,如不安伴你經過便能硬朗,We are one and all,從不只我一個」