MIRROR演唱會意外｜Jer深宵開live唱《呼吸之間》 憑歌寄意：吸一口氣，呼去心事

以音樂沖淡不安

自意外發生後,Jer只在IG Story發訊息,早前他亦轉載了一段《呼吸之間》的舞蹈片段,編舞者亦有份參與電影《阿媽有咗第二個》的編舞,相信這是近期陪伴Jer,為他沖淡不安的歌曲,故希望跟粉絲們分享,以音樂連結,彼此療癒。

歌詞頭段是「Close your eyes, Hey it's me, 平靜去將呼吸感覺 全部放慢/有多久未歇息一晚/來讓我將不安沖淡」,「停不低思緒 有時捱到太累 我知」、「停不低苦惱 有時浮躁 你很介意」,歌曲最後一段是「也許這一剎 你仍難過痛恨 我知/未得到公允 你仍浮躁 也很介意/吸一口氣 默然靜聽/求可拭乾你眼淚/可擁緊你脆弱/可修補你眼前路徑」

能聽到Jer的歌聲,柳柳粉紛紛留言:「We are always by your side」、「繼續唱吧,音樂可以療癒彼此」、「你的歌聲一向是我們黑暗中的光,希望柳柳粉對你的愛也能給你“曙光希望愛”的效果。one and all 」等。