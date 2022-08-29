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娛樂
2022-08-29 12:17:00

MIRROR演唱會意外｜Jer深宵開live唱《呼吸之間》 憑歌寄意：吸一口氣，呼去心事

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Jer在深宵開live唱《呼吸之間》，以音樂與粉絲作彼此療癒。 Jer在意外發生後甚少出po，凌晨突發開live唱歌。

MIRROR紅館演唱會發生意外一個月，嚴重受傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)仍然在深切治療部留醫，其父親李盛林牧師透露兒子比預期進步，即將接受新治療程，政府的「跨部門工作小組」公布初步調查進度，仍有很多未解的疑問。今日凌晨2時許，柳應廷(Jer)突發在IG開live，他首先於2時10分開live播《Human Heart》，但沒有露面，畫面只放著一盞油燈。數分鐘後再開live，畫面不變，今次Jer在鋼琴伴奏下，以治癒歌聲唱出衛蘭的《呼吸之間》，雖然毫無預告，但仍吸引近萬人收看。其後他將這live上載於IG，寫著：Take a deep Breath。

以音樂沖淡不安

自意外發生後，Jer只在IG Story發訊息，早前他亦轉載了一段《呼吸之間》的舞蹈片段，編舞者亦有份參與電影《阿媽有咗第二個》的編舞，相信這是近期陪伴Jer，為他沖淡不安的歌曲，故希望跟粉絲們分享，以音樂連結，彼此療癒。

歌詞頭段是「Close your eyes, Hey it's me, 平靜去將呼吸感覺 全部放慢/有多久未歇息一晚/來讓我將不安沖淡」，「停不低思緒 有時捱到太累 我知、「停不低苦惱 有時浮躁 你很介意」，歌曲最後一段是「也許這一剎 你仍難過痛恨 我知/未得到公允 你仍浮躁 也很介意/吸一口氣 默然靜聽/求可拭乾你眼淚/可擁緊你脆弱/可修補你眼前路徑

能聽到Jer的歌聲，柳柳粉紛紛留言：「We are always by your side」、「繼續唱吧，音樂可以療癒彼此」、「你的歌聲一向是我們黑暗中的光，希望柳柳粉對你的愛也能給你曙光希望愛的效果。one and all 」等。

Jer深宵突發開live，雖未有露面，仍吸引近萬人收看。 Jer早前曾在IG Story 轉載《呼吸之間》的跳舞片段。 Jer無法出席《阿媽有咗第二個》首映禮，在IG Story出po舒發感受。 Jer無法出席《阿媽有咗第二個》首映禮，在IG Story出po舒發感受。
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