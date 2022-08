MIRROR紅館演唱會上月28日發生意外,舞蹈員李啟言(阿Mo)仍在深切治療部留醫,女友So Ching一直為他打氣。因為阿Mo的關係,So Ching仍未復工,日前也未有隨COLLAR其餘成員遊長洲。

昨日,So Ching在限時動態上載了一張生命的樂章明信片,入面有很多動物在欣賞台上的長頸鹿及貓貓等的演奏,上面寫住︰「In the song of life, there are upbeat rhythms, heartbreaking melodies and uplifting transitions. All these different parts come together to create one amazing journey. (在這生命的樂章,有令人愉快起舞的節奏、有引人憂傷流淚的旋律、有激動人心的轉折,然而樂曲還未奏完,但我知道這交織起來是一首奇妙的旅程。)」相信是So Ching隔空為男友打氣,鼓勵他面對接下來不同的挑戰。