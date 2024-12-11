MIRROR Chef︱呂爵安Edan代「大話禎」講好說話 撐林明禎工作態度出名認真兼專業

MIRROR今日12子齊人現身，到觀塘apm為ViuTV全新團綜《MIRROR Chef》舉行記者會，吸引大批鏡粉到場支持，場面熱鬧。新聞人物呂爵安（Edan）的戀情例牌成為焦點，對於緋聞女友林明禎鬧出是非，日前明禎聲稱因護照問題缺席電影《手機見鬼》首映禮，被導演彭發揶揄「護照見鬼」，更遭網民冠以「大話禎」，正在力追「女神」的Edan被問到有否安慰時，他表示：「我當然清楚佢為人，同佢合作過嘅人都好清楚佢嘅工作態度，佢絕對係認真同專業。」問到有無感到心痛，Edan表示唔方便評論太多，但強調「無人會想缺席自己首映。」
林明禎首映甩底 帶齊證件到澳門睇「NBA傳奇名人賽」
談到日前出席活動時，被問對「大話禎」有何看法，有報道指他微笑拒回應，Edan解釋：「當日活動無安排訪問環節，活動後，我同大家講拜拜後離開，之後就見到微笑拒絕回應報道，但我係無聽到問題、可能現場太嘈。」另外、提到海外後援會為他舉辦生日會，是否代表香港後援會「復活」，Edan表示：「生日會嗰個唔係正式搞，係海外幫手搞、正式嗰個大家等一等。」提到在新戲《爸爸》演出，獲導演翁子光讚賞，Edan 話當日睇住自己出場都十分緊張。「睇完之後都接受到。剪接都幫到我，好感恩有呢個機會，同埋都係好嘅電影，希望大家多多支票。」