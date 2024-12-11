MIRROR Chef︱呂爵安Edan代「大話禎」講好說話 撐林明禎工作態度出名認真兼專業

MIRROR今日12子齊人現身，到觀塘apm為ViuTV全新團綜《MIRROR Chef》舉行記者會，吸引大批鏡粉到場支持，場面熱鬧。新聞人物呂爵安（Edan）的戀情例牌成為焦點，對於緋聞女友林明禎鬧出是非，日前明禎聲稱因護照問題缺席電影《手機見鬼》首映禮，被導演彭發揶揄「護照見鬼」，更遭網民冠以「大話禎」，正在力追「女神」的Edan被問到有否安慰時，他表示：「我當然清楚佢為人，同佢合作過嘅人都好清楚佢嘅工作態度，佢絕對係認真同專業。」問到有無感到心痛，Edan表示唔方便評論太多，但強調「無人會想缺席自己首映。」