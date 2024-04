N.Flying李承協柳會勝5月澳門開騷 4．22公開賣飛

日前主辦單位希亞娛樂宣佈《2024 SEUNG HYUB & HWE SEUNG of N.Flying LIVE 'WE’RE HERE' IN MACAU》將於 5 月 12 日(星期日)在澳門舉行,也是兩位主唱再次以二人形式在澳門進行表演。

門票將於在 4 月 22 日 下午 2 時於澳門百老匯及大麥網公開發售。 N.Flying 於 2015 年正式在韓國出道,由 5 位成員組成,分別是隊長兼主唱和 Rapper 的 李承協、鼓手金宰鉉、主唱柳會勝、結他手車勳和低音結他手徐東成,各人充滿個人 特色,盡顯音樂才華。