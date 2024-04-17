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娛樂
2024-04-17 22:13:11

N.Flying李承協柳會勝5月澳門開騷 4．22公開賣飛

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N.Flying李承協、柳會勝將於5月在澳門開騷。

N.Flying李承協、柳會勝將於5月在澳門開騷。

韓國實力樂團 N.Flying 成員自上年起相繼入伍，由隊長李承協和成員柳會勝作為樂團代表，精心準備全新系列的演唱會給粉絲，去年首次以二人形式舉辦演唱會，大受歡迎，好讓 N.Fia (N.Flying 粉絲稱號)在等待全體成員回歸的期間，仍然能夠欣賞 N. Flying 的歌曲，十分貼心。

李承協、柳會勝將於5月到澳門開騷。

李承協、柳會勝將於5月到澳門開騷。

日前主辦單位希亞娛樂宣佈《2024 SEUNG HYUB & HWE SEUNG of N.Flying LIVE 'WE’RE HERE' IN MACAU》將於 5 12 (星期日)在澳門舉行，也是兩位主唱再次以二人形式在澳門進行表演。

門票將於在 4 22 下午 2 時於澳門百老匯及大麥網公開發售。 N.Flying 2015 年正式在韓國出道，由 5 位成員組成，分別是隊長兼主唱和 Rapper 李承協、鼓手金宰鉉、主唱柳會勝、結他手車勳和低音結他手徐東成，各人充滿個人 特色，盡顯音樂才華。

 

N.Flying李承協、柳會勝澳門演唱會宣傳海報

N.Flying 2015 推出首張迷你專輯《Awesome》並正式出道， 除了冠軍歌曲《Rooftop》，也有《GOOD BAM》、《Oh really.》等多首代表作，精湛的音 樂舞台讓大家留下深刻印象。 寵粉的李承協和成柳會勝一向會在演唱會演譯中文歌曲，他們曾在香港站演唱張天賦和陳蕾的《永久損毀》，並在台北站帶來了韋禮安的《如果可以》。

相信大家都很期待 他們在澳門站會為粉絲們準備了什麼驚喜，讓 N.Fia 拭目以待！ 二人更特意為粉絲準備了擊掌、觀看彩排、親筆簽名拍立得、海報以及拍攝團體合 照，粉絲福利十分豐富，N.Fia (N.Flying 粉絲稱號) 不容錯過。

李承協、柳會勝將於5月到澳門開騷。

N.Flying 李承協 柳會勝
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