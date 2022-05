P1X3L新歌獲Jace客串拍MV 曝曬兼跳到爆汗：最難係表情管理

三人組合P1X3L推出全新單曲《This Is How We Roll (Feat. Jace Chan)》,唱出男生排除萬難追女仔的心情,三子找來師姐Jace陳凱詠合作唱並客串拍MV。新歌MV在取景,三子在烈日當空下於大草原為新歌拍MV,跳足幾粒鐘爆晒汗,三子卻笑言,「最難係要維持靚仔樣、做好表情管理。」談到與師姐陳凱詠(Jace)合作,三子大賣口乖,「今次加入Jace的聲線令歌曲層次提升不少,有不同的質感。」而以 featuring 身分合作的Jace 亦大讚3位陽光小師弟充滿活力,新歌很有派對氣氛,玩味十足。