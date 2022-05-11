P1X3L新歌獲Jace客串拍MV 曝曬兼跳到爆汗：最難係表情管理

三人組合P1X3L推出全新單曲《This Is How We Roll (Feat. Jace Chan)》，唱出男生排除萬難追女仔的心情，三子找來師姐Jace陳凱詠合作唱並客串拍MV。新歌MV在取景，三子在烈日當空下於大草原為新歌拍MV，跳足幾粒鐘爆晒汗，三子卻笑言，「最難係要維持靚仔樣、做好表情管理。」談到與師姐陳凱詠(Jace)合作，三子大賣口乖，「今次加入Jace的聲線令歌曲層次提升不少，有不同的質感。」而以 featuring 身分合作的Jace 亦大讚3位陽光小師弟充滿活力，新歌很有派對氣氛，玩味十足。

《This Is How We Roll (Feat. Jace Chan)》展現為了愛情不顧一切勇往直前的精神，P1X3L首次與JNYBeatz合作，一改以往唱法，以最輕鬆、最自我、最真摰的一面演繹年輕人追求心儀對象的感覺。監製JNYBeatz指以往P1X3L的唱法很穩重，今次則採用較輕鬆的唱腔，「會再放膽一點，有態度一點。因為他們在歌曲中扮演的角色是型男，要有自信去追求喜歡的人。」獲監製指導，P1X3L感激不盡，「JNYBeatz給了我們很大的發揮空間，如一些隨性一點的 ad-lip，疫情過後真的要請他吃飯好好答謝他。」