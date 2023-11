Paul McCartney為The Rolling Stones新歌錄音 Keith Richards：讓我回憶美好年華(內有MV)

兩大恐龍級樂隊The Beatles的Paul McCartney、The Rolling Stones的結他手Keith Richards,橫行樂壇60年,兩人近日再度聚首,為The Rolling Stones的新歌《Bite My Head Off》進行灌錄工作。舊朋友相聚,Keith稱:「感覺就像過去一樣。」

▼ The Rolling Stones 新歌《 Bite My Head Off 》 ▼