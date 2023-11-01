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娛樂
2023-11-01 17:28:15

Paul McCartney為The Rolling Stones新歌錄音 Keith Richards：讓我回憶美好年華(內有MV)

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Keith與Paul相識逾60年，從前更經常一起chill。

兩大恐龍級樂隊The BeatlesPaul McCartneyThe Rolling Stones的結他手Keith Richards，橫行樂壇60年，兩人近日再度聚首，為The Rolling Stones的新歌《Bite My Head Off》進行灌錄工作。舊朋友相聚，Keith稱：「感覺就像過去一樣。」

The Rolling Stones新歌《Bite My Head Off

 

據悉，是Keith邀請Paul為《Bite My Head Off》彈奏bass結他，Keith接受Apple Music 1Matt Wilkinson時稱：「這次與保Paul合作，讓我回憶起過去的美好時光，這是一個很棒的時刻，因為我與他已經認識將近60年。」儘管在六十年代，PaulJohn Lennon曾為The Rolling Stones的唱片唱和音，但兩隊「神壇」樂隊的合作，對樂迷來說還是非常有趣和吸引力。

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Keith邀請合作，Paul立即赴錄音室。

Keith表示，他向Paul提出合作時碰巧對方正在城裡，所以兩人都覺得不能錯過這次機會，他還讚揚對方：「仍然這樣友善和和藹可親。」他又指，「如果能讓The Beatles的成員，演奏你所創作的曲目，那感覺正的棒，而且我們一直都是好朋友。」

不忙宣傳The Beatles最後一首單曲

Keith還認為John LennonGeorge Harrison也很適合演奏The Rolling Stones的歌曲，因為他們是同一時代的人，同樣喜歡音樂，Keith還說：「當The Rolling Stones第一次聽到The Beatles的音樂時，我們感到異常興奮，因為他們證明英國樂隊，也可以成功地玩奏搖滾音樂，我們是同處同一音樂軌跡上。」Keith還不忙幫The Beatles宣傳，最後一首Beatles songNow And Then》，以及《Red》和《Blue》專輯即將重新發行。

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(最左)Ronnie Wood、(最右)Mick Jagger與Keith一起迎接Paul錄音。

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Keith指，這次合作讓他回憶起過去的美好時光。

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