Regen宣傳新歌焫㷫隊友 Winkie鬧爆拒重組HotCha

Winkie發文炮轟Regen

Winkie得知自己被提及後,果然「唔鍾意就直接講」,在IG發文狂轟Regen,認為對方沒必要再提起她,更稱自己也頂不順Regen的性格︰「人前人後一套,無Team Spirit,全為自己私心,唔係我當年追求嘅嘢,我鍾意一齊成功而唔係分開成功,所以係我唔玩。無奈我一直為咗大體,唔想影響大局,隱藏自己感受多年,很痛苦,啞忍15年我現在終於落到決定,我覺得坦誠善良相處,絕對好過被人出賣,希望有一日你哋都能夠懂得檢討自己,不要在人前扮成弱者。關係係雙方不是單向,社會很多人都有情緒病,我亦試過,唔代表我唔出聲!不要用這種手法宣傳自己新歌,I'm serious now. Get out of my life.」