Regen宣傳新歌焫㷫隊友 Winkie鬧爆拒重組HotCha

由張惠雅(Regen)、黎美言(Winkie)及張紋嘉(Crystal)組成的Hotcha於07年出道，直至14年拆夥。三人曾於18年合體開騷慶祝Hotcha成立11周年，她們當時受訪稱以往三人不時嗌交，直認拆夥後鮮有聯絡，但強調三人沒有不和。然而，Regen日前接受電台訪問，重提Hotcha年代的辛酸史，透露她們入不敷支，不停工作還給公司，並稱自己常與Winkie爭執，她說︰「佢個人比較『大刺刺』啲，唔鍾意就直接講，未必個個人都頂得順佢嘅性格。」

Winkie發文炮轟Regen Winkie得知自己被提及後，果然「唔鍾意就直接講」，在IG發文狂轟Regen，認為對方沒必要再提起她，更稱自己也頂不順Regen的性格︰「人前人後一套，無Team Spirit，全為自己私心，唔係我當年追求嘅嘢，我鍾意一齊成功而唔係分開成功，所以係我唔玩。無奈我一直為咗大體，唔想影響大局，隱藏自己感受多年，很痛苦，啞忍15年我現在終於落到決定，我覺得坦誠善良相處，絕對好過被人出賣，希望有一日你哋都能夠懂得檢討自己，不要在人前扮成弱者。關係係雙方不是單向，社會很多人都有情緒病，我亦試過，唔代表我唔出聲！不要用這種手法宣傳自己新歌，I'm serious now. Get out of my life.」