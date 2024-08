Sabrina Carpenter新歌MV向恐怖片致敬 孖《星期三》主角Jenna Ortega玩轉經典場面 (有片)

25歲美國女歌手Sabrina Carpenter人氣有增無減,萬眾期待的全新專輯《Short n’ Sweet》上架後大受歡迎,繼《Espresso》及《Please Please Please》後,最新主打歌《Taste》近日已推出由Dave Meyers執導的MV,更邀請主演大熱美劇《星期三》(Wednesday)女主角Jenna Ortega演出,兩位女神級紅人跨界合作,Jenna Ortega與Sabrina大鬥戲法,帶來驚險刺激的視覺效果。當中兩人更向多部經典恐怖及血腥電影致敬,包括《飛越長生》(Death Becomes Her)、《標殺令》(Kill Bill)、《觸目驚心》(Psycho)、《德州電鋸殺人狂》(The Texas Chainsaw Massacre)、《變種女狼》(Ginger Snaps)、《愛登士家庭》(The Addams Family Values)等,娛樂性豐富讓人大感過癮。

Sabrina Carpenter細細個入行,憑10年前於迪士尼頻道播出的偶像劇《蕾蕾看世界》(Girl Meets World)得以成名,近年轉型成為性感歌手,《Taste》收錄她的第六張專輯《Short n’ Sweet》內,同碟已發行的兩首單曲《Espresso》及《Please Please Please》一推出立即成為排行榜冠軍,當中《Espresso》成為 Spotify 史上第三快突破 10 億次播放量的歌曲,而《Please Please Please》成為Sabrina首次登上 Billboard Hot 100排行榜第一名。早前,Sabrina亦亮相Jimmy Fallon主持的《The Tonight Show》,赤腳坐上鋼琴表演《Please Please Please》。

下個月,Sabrina將首次出席 MTV 音樂錄影帶大獎的主舞台任表演嘉賓,這次她獲得共六個提名,包括「年度藝人獎」、「年度歌曲獎」和「最佳流行音樂獎」。而她亦將開始其「Short n’ Sweet Tour」巡迴演唱會,門票已全部售罄。巡演將於 9 月 23 日展開,33場巡演將涵蓋美國和加拿大的城市,包括紐約、洛杉磯、納許維爾、多倫多、奧斯汀等,風頸一時無兩。