Selena Gomez出po宣傳 違反工會罷工規則捱轟

美國編劇、演員工會齊齊罷工,令荷李活影業接近停擺。依照工會規則,演員在罷工期間不可出席任何宣傳活動,巨星如湯告魯斯、瑪歌羅比也不能為《職業特工隊7》、《Barbie芭比》進行宣傳,偏偏小天后Selena Gomez不理工會,為拍攝中的劇集《破案三人行》(Only Murders in the Building)宣傳。31歲的Selena日前IG分享相片,背景是《破》劇的拍攝場地,她hashtag劇名並留言:「Missing and wanting」。帖子在15小時內吸引110萬個like。但大部分留言:「你違規了」、「怎可對抗同行」等。可能見勢色不對,Selena在15小時後已刪除帖子。她仍未就事件表態。