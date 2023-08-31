Selena Gomez出po宣傳 違反工會罷工規則捱轟

美國編劇、演員工會齊齊罷工，令荷李活影業接近停擺。依照工會規則，演員在罷工期間不可出席任何宣傳活動，巨星如湯告魯斯、瑪歌羅比也不能為《職業特工隊7》、《Barbie芭比》進行宣傳，偏偏小天后Selena Gomez不理工會，為拍攝中的劇集《破案三人行》(Only Murders in the Building)宣傳。31歲的Selena日前IG分享相片，背景是《破》劇的拍攝場地，她hashtag劇名並留言：「Missing and wanting」。帖子在15小時內吸引110萬個like。但大部分留言：「你違規了」、「怎可對抗同行」等。可能見勢色不對，Selena在15小時後已刪除帖子。她仍未就事件表態。