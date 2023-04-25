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娛樂
2023-04-25 10:27:07

The Hertz演唱會｜主音Herman獲偶像周國賢送吻 Serrini台下興奮和唱

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The Hertz首次在麥花臣舉行屬於自己的演唱會。

The Hertz以《未世書》為演唱會掀序幕。

獨立樂隊The Hertz於日前(23)在麥花臣場館舉行 麥花臣節 x The HertzLive In The Present 2023》演唱會，同時亦可視為成軍5年的第二張專輯《Present》的歌曲發布會，The Hertz獻唱專輯內的14首作品，包括首度公開演唱的兩首新歌《同性密友》和《煩》。首次踩上麥花臣開自己的騷，他們請來周國賢擔任嘉賓，齊齊合唱3首歌，主音Herman(黃瑋中)自爆兒時視周國賢為偶像，更乘機在台上偷吻對方示愛，周國賢則禮上往來，回贈肉緊一吻。

The Hertz首次在麥花臣舉行屬於自己的演唱會，請來周國賢做嘉賓，更獲偶像送吻。 周國賢驚喜現身擔任嘉賓，全場觀眾情緒高漲。 本身也是band 仔的周國賢與The Hertz high爆jam歌。 The Hertz 低音結他手Ray。 The Hertz 主音及結他手Herman。 The Hertz 結他手Ricky。 The Hertz 鍵琴手Him。 The Hertz 鼓手Marco。

以日文唱椎名林檎的《至上之人生》

演唱會以《千世書》掀序幕，從人類被AI取代、一切被毀滅的未來，回到The HertzTerminated2023年，透過《命之道》、《訣》、《未世情書》、《人》、《飄流記》等，揭示人性自私帶來的毀壞、美好事情消逝，以及面對未世的恐懼。

Herman跟現場樂迷打招呼後，與其歎息擔憂，倒不如珍惜當刻的一秒，繼而演唱會調子，他們唱出3首別人的歌，首先以日文唱椎名林檎的《至上之人生》，緊接唱出為柳應廷作品的《mm7》，以及與Serrini合的《妖》，全場氣氛高漲。

The Hertz首次在麥花臣舉行屬於自己的演唱會《LIVE IN THE PRESENT 2023》。 The Hertz首次在麥花臣舉行屬於自己的演唱會《LIVE IN THE PRESENT 2023》。 The Hertz首次在麥花臣舉行屬於自己的演唱會《LIVE IN THE PRESENT 2023》。 The Hertz首次在麥花臣舉行屬於自己的演唱會《LIVE IN THE PRESENT 2023》。

活在當下

接著，Herman分享這次演唱會的構思，自己看似是很開朗樂觀，其實是充滿恐懼，例如收入能否養家，很多人將「活在當下」掛在口邊，但要實行並不容易，難道人人都集體辭職去玩樂？「動物比人類更懂得活在當下，暫時我理解就是全心全意地投入，做好呢刻發生的事，例如好好地聽一首歌，好好地跟愛的人傾傾電話，我都係學習緊。」他指出這個演唱會、實體專輯都想表達，「身為人類，我們只一次機會做我們，我只有一次機會做我，一次機會做這個角色，這就是宇宙給我們的禮物，所以更加要去珍惜。」感激與他們相同frequeny的樂迷，此刻同在一起。

The Hertz首次在麥花臣舉行屬於自己的演唱會《LIVE IN THE PRESENT 2023》。 主音Herman大玩「插手」。 曾於The Hertz合作《妖》的Serrini全情投入在台下睇騷支持。 The Hertz首次在麥花臣舉行屬於自己的演唱會《LIVE IN THE PRESENT 2023》。

周國賢籲支持香港樂隊

其後，周國賢驚喜現身與The Hertz合唱《極樂》、《灰色小飛俠》和《獸之路》，其間，Herman透露一向視周國賢為偶像，尤其喜歡對方是《灰色小飛俠》，沒想到有機會同台合唱，他更乘機「揩油」偷吻周國賢，獲偶像送吻，兩人男人好有愛，令全場歌迷尖叫。周國賢表示自身的樂隊Zarahn將於今年出歌，高呼「大家要支持香港樂隊」！

The Hertz首次在麥花臣舉行屬於自己的演唱會《LIVE IN THE PRESENT 2023》。 The Hertz首次在麥花臣舉行屬於自己的演唱會《LIVE IN THE PRESENT 2023》。 The Hertz首次在麥花臣舉行屬於自己的演唱會《LIVE IN THE PRESENT 2023》。 The Hertz首次在麥花臣舉行屬於自己的演唱會《LIVE IN THE PRESENT 2023》。 The Hertz首次在麥花臣舉行屬於自己的演唱會《LIVE IN THE PRESENT 2023》。 The Hertz首次在麥花臣舉行屬於自己的演唱會《LIVE IN THE PRESENT 2023》。 The Hertz與觀眾大合照紀念首次在麥花臣開樂隊的專場演唱會。

大玩「插水」

接著，The Hertz唱《天堂100%》延續熱爆的氣氛，Herman走到台下與觀眾和唱，原來Serrini也有台下，Herman即興請她和唱幾句，其後Herman玩插水，讓企位的觀眾把他由台前傳到場館中央的觀眾，最搞笑是傳了超過一分鐘，Herman不斷問幾到傳完，他笑言感覺像傳了一個小時。在encore時段他們唱了早期作品《黃金法則》和出道作《阿喪》，寄意守住初心活在當下，並感激歌迷讓他們從細場逐步走上麥花臣，並約定在更大場館再見。

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