The Hertz演唱會｜主音Herman獲偶像周國賢送吻 Serrini台下興奮和唱

The Hertz以《未世書》為演唱會掀序幕。

獨立樂隊The Hertz於日前(23日)在麥花臣場館舉行 麥花臣節 x The Hertz《Live In The Present 2023》演唱會，同時亦可視為成軍5年的第二張專輯《Present》的歌曲發布會，The Hertz獻唱專輯內的14首作品，包括首度公開演唱的兩首新歌《同性密友》和《煩》。首次踩上麥花臣開自己的騷，他們請來周國賢擔任嘉賓，齊齊合唱3首歌，主音Herman(黃瑋中)自爆兒時視周國賢為偶像，更乘機在台上偷吻對方示愛，周國賢則禮上往來，回贈肉緊一吻。

以日文唱 椎名林檎的《至上之人生》 演唱會以《千世書》掀序幕，從人類被AI取代、一切被毀滅的未來，回到The Hertz被Terminated的2023年，透過《命之道》、《訣》、《未世情書》、《人》、《飄流記》等，揭示人性自私帶來的毀壞、美好事情消逝，以及面對未世的恐懼。 Herman跟現場樂迷打招呼後，與其歎息擔憂，倒不如珍惜當刻的一秒，繼而演唱會調子，他們唱出3首別人的歌，首先以日文唱椎名林檎的《至上之人生》，緊接唱出為柳應廷作品的《mm7》，以及與Serrini合的《妖》，全場氣氛高漲。

活在當下 接著，Herman分享這次演唱會的構思，自己看似是很開朗樂觀，其實是充滿恐懼，例如收入能否養家，很多人將「活在當下」掛在口邊，但要實行並不容易，難道人人都集體辭職去玩樂？「動物比人類更懂得活在當下，暫時我理解就是全心全意地投入，做好呢刻發生的事，例如好好地聽一首歌，好好地跟愛的人傾傾電話，我都係學習緊。」他指出這個演唱會、實體專輯都想表達，「身為人類，我們只一次機會做我們，我只有一次機會做我，一次機會做這個角色，這就是宇宙給我們的禮物，所以更加要去珍惜。」感激與他們相同frequeny的樂迷，此刻同在一起。

周國賢籲支持香港樂隊 其後，周國賢驚喜現身與The Hertz合唱《極樂》、《灰色小飛俠》和《獸之路》，其間，Herman透露一向視周國賢為偶像，尤其喜歡對方是《灰色小飛俠》，沒想到有機會同台合唱，他更乘機「揩油」偷吻周國賢，獲偶像送吻，兩人男人好有愛，令全場歌迷尖叫。周國賢表示自身的樂隊Zarahn將於今年出歌，高呼「大家要支持香港樂隊」！