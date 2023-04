The Hertz演唱會｜主音Herman獲偶像周國賢送吻 Serrini台下興奮和唱

The Hertz以《未世書》為演唱會掀序幕。

獨立樂隊The Hertz於日前(23日)在麥花臣場館舉行 麥花臣節 x The Hertz《Live In The Present 2023》演唱會,同時亦可視為成軍5年的第二張專輯《Present》的歌曲發布會,The Hertz獻唱專輯內的14首作品,包括首度公開演唱的兩首新歌《同性密友》和《煩》。首次踩上麥花臣開自己的騷,他們請來周國賢擔任嘉賓,齊齊合唱3首歌,主音Herman(黃瑋中)自爆兒時視周國賢為偶像,更乘機在台上偷吻對方示愛,周國賢則禮上往來,回贈肉緊一吻。