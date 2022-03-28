Tyson Yoshi不忿女友被踩樣衰 Man爆護花：保護身邊嘅人都做唔到，點做男人！

人紅自然是非多，近年Tyson Yoshi人氣急升，與他拍拖4年的女友Christy亦被評頭品足，日前就有網民在討論區嘲諷Christy的外貌似藝人馬蹄露，雖然女友曾大方回應「多謝」，但作為男友的Tyson眼看女友因自己名氣而受到惡意批評，護花心切的他昨晚在IG開live時爆粗，語帶激動表示：「保護身邊嘅人都做唔到，點做男人！」開live後，他再貼出一首兩年前的歌曲，憑歌寄意，Man爆寫道：「Well I needed this song today…」歌詞提到「I know you’re having a bad day, come on有禍等我來背」。他的直播吸引逾4千人收看，不少留言支持他與Chrisy。

望能 設身處地

Tyson Yoshi在開live時直斥，「好樣衰？咁點呀，我鍾意呀！出名就要被人『鬧』？人紅是非多另一面係好，我都明，但呢件事上，我係作為站在男朋友的立場！」他形容感受就如與女友行街拍拖，突然被蒙面人指斥樣衰，「你試吓行行吓街、拖拖吓手，突然有個蒙面人話你樣衰，之後有一大班唔知響邊條巷走出來嘅人，叫你企響度，辯論你個樣好唔好睇……睬你都傻啦！」在現實生活大可掉頭走，討論區則可沒完沒了地討論，「保護身邊人都做唔到，點做男人！我只係好奇，如果心態唔夠強、企得唔夠硬，走咗點算，有冇人諗過？唔係匿喺網絡背後就唔使負責任，韓國已經發生過好多事例，好彩係嗰個人心態好、冇出大問題。呢個已經唔係我女朋友一個人嘅事，大家設身處地諗吓！」