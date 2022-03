Tyson Yoshi不忿女友被踩樣衰 Man爆護花：保護身邊嘅人都做唔到，點做男人！

人紅自然是非多,近年Tyson Yoshi人氣急升,與他拍拖4年的女友Christy亦被評頭品足,日前就有網民在討論區嘲諷Christy的外貌似藝人馬蹄露,雖然女友曾大方回應「多謝」,但作為男友的Tyson眼看女友因自己名氣而受到惡意批評,護花心切的他昨晚在IG開live時爆粗,語帶激動表示:「保護身邊嘅人都做唔到,點做男人!」開live後,他再貼出一首兩年前的歌曲,憑歌寄意,Man爆寫道:「Well I needed this song today…」歌詞提到「I know you’re having a bad day, come on有禍等我來背」。他的直播吸引逾4千人收看,不少留言支持他與Chrisy。