Tyson Yoshi撕爛背心唱爆西九 林家謙Serrini入後台畫花巨胸

《SPACE MUSIC FESTIVAL》昨晚假西九文化區竹翠公園舉行，開場由PIZZALI打頭陣，樂迷熱烈狂呼令PIZZALI非常興奮，不停向Fans「灑水」令台下情緒高漲：「我第一次到香港的舞台，其實正準備新的專輯，所以很想再來香港表演，可以唱足十首！」。MARZ23、TIAB接住出場，台下Fans不時揮動電話燈光，令兩子非常感動，MARZ23一度跳落台握手，大家立即用電話打卡留念，而TIAB首次獲Fans「贈Bra」助慶：「我有研究過，應該係新嘅，因為實在太大個啦，個感覺好新鮮囉，但都還好嘅！」

Tyson Yoshi成為音樂節焦點，他台上撕爛背心騷巨肌，台下Fans亦不甘示弱拋上紅Bra助慶，他更赤裸上身跳入Fans中任摸唔嬲，認真瘋狂：「大家有冇睇我新歌嘅MV？因為冇加錢畀三上悠亞所以佢冇嚟，但係大家都有聽過首歌就可以！」台下氣氛非常高漲，搞到Tyson Yoshi成身汗，表示：「今日都冇諗住除衫嘅，因為呢排都重咗2KG，但因為太熱啦，所以試吓撕爛佢。（畀人摸胸？）有啲怕醜，但其實都OK嘅，唔好嚟得太密就可以。」