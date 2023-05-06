Tyson Yoshi撕爛背心唱爆西九 林家謙Serrini入後台畫花巨胸

《SPACE MUSIC FESTIVAL》昨晚假西九文化區竹翠公園舉行，開場由PIZZALI打頭陣，樂迷熱烈狂呼令PIZZALI非常興奮，不停向Fans「灑水」令台下情緒高漲：「我第一次到香港的舞台，其實正準備新的專輯，所以很想再來香港表演，可以唱足十首！」。MARZ23、TIAB接住出場，台下Fans不時揮動電話燈光，令兩子非常感動，MARZ23一度跳落台握手，大家立即用電話打卡留念，而TIAB首次獲Fans「贈Bra」助慶：「我有研究過，應該係新嘅，因為實在太大個啦，個感覺好新鮮囉，但都還好嘅！」
Tyson Yoshi成為音樂節焦點，他台上撕爛背心騷巨肌，台下Fans亦不甘示弱拋上紅Bra助慶，他更赤裸上身跳入Fans中任摸唔嬲，認真瘋狂：「大家有冇睇我新歌嘅MV？因為冇加錢畀三上悠亞所以佢冇嚟，但係大家都有聽過首歌就可以！」台下氣氛非常高漲，搞到Tyson Yoshi成身汗，表示：「今日都冇諗住除衫嘅，因為呢排都重咗2KG，但因為太熱啦，所以試吓撕爛佢。（畀人摸胸？）有啲怕醜，但其實都OK嘅，唔好嚟得太密就可以。」
至於台灣歌手高爾宣壓軸登場，Fans再度送上白色胸圍，他笑言自己「唔需要」，Fans大叫「除衫」，還扮Tyson Yoshi非常搞笑。其後高爾宣在台上飲香檳，仲話見到有Fans寫了另類「情書」：「我見到有人寫『高爾宣我想跟你ONS』，原來香港樂迷都很變態。」高爾宣一連唱出幾首快歌，大讚Fans 氣氛好令他享受舞台：「第二次嚟香港可以唱很大的場地，Fans真的很熱情，他們值100分！可能有些人未聽過我的歌，他們都會跟住搖動！Tyson Yoshi已經給福利，但我沒他強壯，我給福利很怪的。」Tyson Yoshi今次獲好友林家謙、Serrini探班，兩人更對眼前肉睇手多多，不僅作狀做完扭乳頭動作，又用唇膏簽名留念，畫面相當香艷。之後，Tyson Yoshi亦有轉貼合照，並寫：「風化案零容忍」。