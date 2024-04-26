Tyson Yoshi為「粗口車」親赴小學上台道歉　家長大讚做好榜樣

Tyson Yoshi為保時捷座駕加上英文粗口FXXX YOU拉花後，早前佢喺上環泊低架車喺旁邊講電話，點知有一班小學生行過發現車身粗口字，當堂好興奮，而老師就叫學生們唔好掛住睇。
Tyson Yoshi將呢件事post上IG，並且話Sorry children, better change it to love you…（小朋友們唔好意思，似乎改成「愛你」好啲）。而學校老師都有留言，多謝Tyson架車帶來驚喜，仲叫佢去學校同小朋友分享更多關於架車嘅事，甚至一齊設計新花款。
「做所有嘢都係為咗開心」
估唔到事件有後續，Tyson Yoshi喺IG post片，原來佢出席嗰間學校嘅頒獎禮，仲喺全校師生家長面前，用英文就「粗口車事件」公開道歉！Tyson 另外仲向同學致詞，提到事業選擇：「如果為興趣的話，鍾意做就繼續做啦。但係如果想做嗰樣係為搵錢或者出名，就唔建議啦。」
佢最後仲提醒同學仔：「最主要係開心啦，做所有嘢都係為咗開心，然後……唔犯法啦」。
「終於冇人掉bra上台」
有家長喺Tyson IG留言，多謝Tyson出席頒獎日，小朋友同家長都好驚喜好開心，亦有人盛讚Tyson：「身教小朋友要勇敢面對人講Sorry。」同時學校嘅處理都獲得認同：「原本教壞細路嘅事，而家變成美好嘅事，respect 間學校」。
Tyson平日做show都有唔少熱情女歌迷示愛，甚至之前喺台灣一間高中演出就有人掟bra上台。有留言就話今次Tyson去小學頒獎日「終於冇人掉bra上台」。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈