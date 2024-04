Tyson Yoshi為「粗口車」親赴小學上台道歉　家長大讚做好榜樣

Tyson Yoshi為保時捷座駕加上英文粗口FXXX YOU拉花後,早前佢喺上環泊低架車喺旁邊講電話,點知有一班小學生行過發現車身粗口字,當堂好興奮,而老師就叫學生們唔好掛住睇。

Tyson Yoshi將呢件事post上IG,並且話Sorry children, better change it to love you…(小朋友們唔好意思,似乎改成「愛你」好啲)。而學校老師都有留言,多謝Tyson架車帶來驚喜,仲叫佢去學校同小朋友分享更多關於架車嘅事,甚至一齊設計新花款。

「做所有嘢都係為咗開心」

估唔到事件有後續,Tyson Yoshi喺IG post片,原來佢出席嗰間學校嘅頒獎禮,仲喺全校師生家長面前,用英文就「粗口車事件」公開道歉!Tyson 另外仲向同學致詞,提到事業選擇:「如果為興趣的話,鍾意做就繼續做啦。但係如果想做嗰樣係為搵錢或者出名,就唔建議啦。」