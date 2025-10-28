ViuTV巡禮2026｜姜濤盡綿力助海外姜糖睇個唱 揭個唱概念「冰火二重天」？(有片)

姜濤日前宣布將於12月18至21日舉行個人演唱會，昨日有姜糖(姜濤粉絲)在社交平台「沒實力就不要追星」標題發文，因在外地留學不能負擔買演唱會門票回港睇show，向來寵粉的姜濤貼體留言：「我請你來唄！」姜濤今日(27日)與MIRROR隊友出席《ViuTV 2026節目巡禮》，12子於活動結束後接受訪問，姜濤解釋：「純粹係緣份， 因為開Threads見到第一個po，心血來潮就咁做，可能有啲fans覺得會唔會大家都有，我覺得我又未係好有錢，請晒咁多人嚟，都係盡綿薄之力幫助咁有緣份嘅細路女，真係開心。」他表示該名姜糖已聯絡她，並已作跟進安排，至於明年是否有計劃在英國開show，姜濤回應道，「純粹講出年，明年可能有許多嘢發生。」