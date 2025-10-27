ViuTV巡禮2026｜張繼聰以神秘嘉賓出場 開心年底忙過不停

張繼聰以神秘嘉賓身份現身《ViuTV 2026巡禮》，他將主演劇集《小業主戰線》，他表示自己一收到劇本時，已經非常喜歡，二話不說接了。他說：「好少劇本咁完整、精彩、引人入勝，我自己個角色都好正。個故事係少有嘅，係講屋苑圍修，出現圍標，令到業主同業主立案法團有好多衝突。」他稱自己個角色幾有發揮，亦正亦邪。

他表示喜歡還喜歡，都是要收片酬，「當然係合理，演員永遠覺得可以再高啲，但一定係作品行先。」他指今次是非常難得遇到一個工作是自己非常期待又興奮，拍完會期待觀眾反應。