ViuTV巡禮2026｜張繼聰以神秘嘉賓出場 開心年底忙過不停

張繼聰以神秘嘉賓身份現身《ViuTV 2026巡禮》，他將主演劇集《小業主戰線》，他表示自己一收到劇本時，已經非常喜歡，二話不說接了。他說：「好少劇本咁完整、精彩、引人入勝，我自己個角色都好正。個故事係少有嘅，係講屋苑圍修，出現圍標，令到業主同業主立案法團有好多衝突。」他稱自己個角色幾有發揮，亦正亦邪。
他表示喜歡還喜歡，都是要收片酬，「當然係合理，演員永遠覺得可以再高啲，但一定係作品行先。」他指今次是非常難得遇到一個工作是自己非常期待又興奮，拍完會期待觀眾反應。
劇集陣容神秘
他表示今次《小業主戰線》同樣會有MakerVille旗下藝人參與拍攝，但就不能透露跟誰演出，只可以表示沒有MIRROR成員參與。他稱今次都有很多未曾合作過的演員，自己在劇中首次當爸爸，而且劇中的小朋友已經非常大個。他說：「下一代『老蓮咁大個』都廿幾喎，不過我本身個仔都18 ，男演員都冇所謂嘅，有時都突破下，都期待呀。」
阿聰稱暫時未開戲，自己現時刨下劇本，為角色做功課。他自言經理人比較辛苦，「要宣傳電影、12月我開演唱會、又有啲電影接咗、又有舞台劇幕後工作要籌劃，都係下年嘅project，日日都要開好多會要分身。」
來年陪囝囝到海外升學
他坦言現時市道不好，很多工作減少，自言「瞓咗10個月」，未來數月會很忙。他自言是好彩，並不是所有工作都有錢，現在很多東西都是講求熱誠。他笑謂：「呢行要生存到，就要練下自己唔好食咁多嘢，練好個腸胃縮細啲，做到就可以喺呢行生存到，不過講笑嘅。（你成為逆市奇芭？）我自己都感恩嘅，自己算好幸運，會珍惜做好每一樣工作。」 他表示要忙到農曆新年前，屆時有望放假陪囝囝到外地升學。