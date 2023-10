ViuTV節目巡禮2024｜ERROR語言能力大升呢 保錡被封「Visa哥」笑談$150獲美國簽證秘訣(附港普+英語訪問片)

獲VISA靠染髮加 藍剔 認證

近年愛上跑步的保錡亦有參與《公司冇逼我跑馬拉松》,他表示下月將與跑步教練到紐約集訓並參加馬拉松。談到申請美國簽證過程,他自爆為了看上去不像「黑工」,特地去染髮,他突然由港普轉英語受訪,又即場大騷「苦練」得來,的英語,揚言「我English very good.」並且即場角色扮演,暢談如何及「明星」身份,成就解鎖取得10年簽證,當被問職員發現他的IG有藍剔認證,被問到,「You are very famous. What are you doing in Hong Kong ?」時,保錡答道:「I am singer, Take movie…I ‘m come from English School . I am singer。」除了說好英語,原來關鍵在藍剔,「學好英文,同埋IG要畀150蚊買藍剔(認證) ,你買咗Blue剔,人哋公認咗你,就確定你唔係呃人,就more famous.」三子笑到反肚,齊封保錡為「Visa哥」。