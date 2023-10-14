ViuTV節目巡禮2024｜ERROR語言能力大升呢 保錡被封「Visa哥」笑談$150獲美國簽證秘訣(附港普+英語訪問片)

宇宙天團ERROR昨日(13日)出席《ViuTV 2024》節目發布會，四子早前往台灣拍綜藝節目《究竟讀聚乜》，走進當地不同大學校園，學習一些冷門科系。肥仔表示密謀往台灣發展，普通話大有進步，在當地溝通完全沒問題，並即場示範，發揮港普精神，193(郭嘉駿)則認為：「係台灣人進步咗好多，聽得明港普。」他笑言，打算下年出普通話歌，「要唱給「台灣「撚」聽，台灣「撚」對我很好。 」四子又分享在台灣所見所聞，193以用港普介紹：「賓 E(殯儀) 、難摩 (喃嘸)。」各人有分享與「屎」為伴的經歷，更大爆經理人濟哥搞到一身屎味。
Dee有份參與電影《飯戲攻心2》，澄清絕非做主角，3子亦乘機揶揄，笑言他是「啟華神」取代子華神，繼一億票房後，可挑戰一兆票房。193就忙於為首次演出的舞台劇《Laugh Vacation》綵排。
獲VISA靠染髮加藍剔認證
近年愛上跑步的保錡亦有參與《公司冇逼我跑馬拉松》，他表示下月將與跑步教練到紐約集訓並參加馬拉松。談到申請美國簽證過程，他自爆為了看上去不像「黑工」，特地去染髮，他突然由港普轉英語受訪，又即場大騷「苦練」得來，的英語，揚言「我English very good.」並且即場角色扮演，暢談如何及「明星」身份，成就解鎖取得10年簽證，當被問職員發現他的IG有藍剔認證，被問到，「You are very famous. What are you doing in Hong Kong ？」時，保錡答道：「I am singer, Take movie…I ‘m come from English School . I am singer。」除了說好英語，原來關鍵在藍剔，「學好英文，同埋IG要畀150蚊買藍剔(認證) ，你買咗Blue剔，人哋公認咗你，就確定你唔係呃人，就more famous.」三子笑到反肚，齊封保錡為「Visa哥」。