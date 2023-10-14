ViuTV節目巡禮2024｜ERROR語言能力大升呢 保錡被封「Visa哥」笑談$150獲美國簽證秘訣(附港普+英語訪問片)

宇宙天團ERROR昨日(13日)出席《ViuTV 2024》節目發布會，四子早前往台灣拍綜藝節目《究竟讀聚乜》，走進當地不同大學校園，學習一些冷門科系。肥仔表示密謀往台灣發展，普通話大有進步，在當地溝通完全沒問題，並即場示範，發揮港普精神，193(郭嘉駿)則認為：「係台灣人進步咗好多，聽得明港普。」他笑言，打算下年出普通話歌，「要唱給「台灣「撚」聽，台灣「撚」對我很好。 」四子又分享在台灣所見所聞，193以用港普介紹：「賓 E(殯儀) 、難摩 (喃嘸)。」各人有分享與「屎」為伴的經歷，更大爆經理人濟哥搞到一身屎味。

Dee有份參與電影《飯戲攻心2》，澄清絕非做主角，3子亦乘機揶揄，笑言他是「啟華神」取代子華神，繼一億票房後，可挑戰一兆票房。193就忙於為首次演出的舞台劇《Laugh Vacation》綵排。