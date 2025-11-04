Yanny陳穎欣結束愛情長跑 明年初嫁陳考威飛澳洲辦婚禮

前Super Girls成員陳穎欣（Yanny）主演港片《觸電》叫好叫座，開畫一個月終破200萬票房，憑口碑及耐力獲得影迷支持。Yanny下月便迎來36歲，她與音樂人陳考威（Gareth）拍拖8年，二人同樣事業愛情兩得意，Gareth今年初在叱咤頒獎禮上首奪「叱咤樂壇監製大獎」，在他上台領獎時，更向女友Yanny公開示愛，當時承諾今年會搞好二人的婚禮。

擇吉日結婚

41歲的陳考威於叱咤頒獎禮當晚，曾當眾說今年會完婚，但他指要擇吉日，早前他表示婚禮將會改為明年於海外舉行。據了解，Gareth與Yanny的婚禮已安排明年1月在澳洲舉行，不少圈中人已收到邀請見證兩人大婚。上月，Yanny偕Gareth恩愛出席音樂界好友徐浩與曾樂彤的盛大婚禮，如今終於輪到二人拉埋天窗。