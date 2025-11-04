Yanny陳穎欣結束愛情長跑 明年初嫁陳考威飛澳洲辦婚禮

前Super Girls成員陳穎欣（Yanny）主演港片《觸電》叫好叫座，開畫一個月終破200萬票房，憑口碑及耐力獲得影迷支持。Yanny下月便迎來36歲，她與音樂人陳考威（Gareth）拍拖8年，二人同樣事業愛情兩得意，Gareth今年初在叱咤頒獎禮上首奪「叱咤樂壇監製大獎」，在他上台領獎時，更向女友Yanny公開示愛，當時承諾今年會搞好二人的婚禮。
擇吉日結婚
41歲的陳考威於叱咤頒獎禮當晚，曾當眾說今年會完婚，但他指要擇吉日，早前他表示婚禮將會改為明年於海外舉行。據了解，Gareth與Yanny的婚禮已安排明年1月在澳洲舉行，不少圈中人已收到邀請見證兩人大婚。上月，Yanny偕Gareth恩愛出席音樂界好友徐浩與曾樂彤的盛大婚禮，如今終於輪到二人拉埋天窗。
交往逾8年
陳考威明天將出席第23 屆「CASH 金帆音樂獎」頒獎典禮，他初出道時被傳媒封為「有米監製」，更先後與不少女歌手如連詩雅、JW王灝兒等傳緋聞，入行15年的Gareth先後與Super Girls兩位成員Heidi及Yanny交往，而兩任女友亦被指爭仔鬧不和。
多年來，一直有指Super Girls於2018年拆夥各自單飛與陳考威有關，Gareth早前受訪時回應：「其實唔係，當時Super Girls已經去到一個位置，又開埋演唱會啦。其實每個組合去到一個位，成員都會各自獨立發展。BLACKPINK都係咁，佢哋咪仲快！係好正常嘅一個現象，所以我唔覺得係我拆散佢哋。」Gareth與Yanny由2017年開始交往，男方直認是最長的一段情侶關係，他多次公開感激Yanny的鼓勵，並陪伴他走過兩年前的事業低潮，兩人愛得甜蜜，早前更以情侶檔姿態合體拍廣告。