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娛樂
2024-04-24 22:45:00

Zico Jennie夢幻聯動 新歌《SPOT!》未出先轟動 (有片)

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Zico早前上載Jennie於錄音室工作的情況，即引起全球fans關注。

韓國男團BLOCK B隊長Zico，與大勢女團BLACKPINKJennie合作，引起K-Pop的轟動。Zico是一位具有強大創作力的音樂人/作曲家，能寫能唱能rapper，過往推出的歌曲均在排行榜上名列前茅，如《You Are Me, I Am You》、《SoulMate (Feat. IU)》和《Summer Hate (Feat. Rain)》等。特別是他在2020年發行的《Any Song》，更引發了全球的挑戰熱潮。

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全球fans引頸以待Zico與Jennie夢幻聯動。

Jennie更加是國際樂壇的一位巨星，去年她發行的個人歌曲《You&Me》，在全球音樂排行榜上，獲得了巨大成功，發行首周就進入美國Billboard Global 200 第7名，並在英國官方單曲排行榜上，排名第39位。她與The WeekedLily-Rose Depp合作歌曲《Lily》，即打入美國Billboard hot 100 排行榜，而且在該榜連續停留17周。

JennieZico的錄音實況。

Zico今年為慶祝出道10周年，找來Jennie合作《SPOT!》，並於兩日後426日推出，早前他上載Jennie於錄音室工作的情況，即引起全球fans關注。兩大神人夢幻聯動的消息一出，不僅在韓國國內引起了轟動，也在海外掀起熱潮。fans們非常期待這次合作能夠在全球排行榜上取得成功。ZicoJennie不僅在全球音樂市場上，有著巨大的影響力，對時尚文化亦有重要影響。

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(左二)Jennie與(最右)Zico私交甚篤，經常一起出席時尚活動。

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