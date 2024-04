Zico Jennie夢幻聯動 新歌《SPOT!》未出先轟動 (有片)

韓國男團BLOCK B隊長Zico,與大勢女團BLACKPINK的Jennie合作,引起K-Pop的轟動。Zico是一位具有強大創作力的音樂人/作曲家,能寫能唱能rapper,過往推出的歌曲均在排行榜上名列前茅,如《You Are Me, I Am You》、《SoulMate (Feat. IU)》和《Summer Hate (Feat. Rain)》等。特別是他在2020年發行的《Any Song》,更引發了全球的挑戰熱潮。