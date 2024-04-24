Zico Jennie夢幻聯動 新歌《SPOT!》未出先轟動 (有片)

韓國男團BLOCK B隊長Zico，與大勢女團BLACKPINK的Jennie合作，引起K-Pop的轟動。Zico是一位具有強大創作力的音樂人/作曲家，能寫能唱能rapper，過往推出的歌曲均在排行榜上名列前茅，如《You Are Me, I Am You》、《SoulMate (Feat. IU)》和《Summer Hate (Feat. Rain)》等。特別是他在2020年發行的《Any Song》，更引發了全球的挑戰熱潮。

Jennie更加是國際樂壇的一位巨星，去年她發行的個人歌曲《You&Me》，在全球音樂排行榜上，獲得了巨大成功，發行首周就進入美國Billboard Global 200 第7名，並在英國官方單曲排行榜上，排名第39位。她與The Weeked、Lily-Rose Depp合作歌曲《Lily》，即打入美國Billboard hot 100 排行榜，而且在該榜連續停留17周。 ▼ Jennie 與 Zico 的錄音實況。 ▼