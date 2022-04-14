amJetso送白蘭氏蟲草雞精

無論幾時，身體健康最重要! 以中醫複方調製嘅白蘭氏®蟲草雞精就夠晒天然健康，一樽Cs-4蟲草含量達945mg，腺苷含量等同47支野生蟲草*。主要成分以培植蟲草菌絲粉Cs-4為首，配合雞精、熟地黃、黃芪、玉竹及甘草，可以改善睡眠質量¹、補肺益腎、提升免疫力²、改善呼吸系統健康³、提升體力⁴及記憶力⁵！

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*根據2005年版中國藥典中的野生冬蟲夏草腺苷最低含量計算，白蘭氏®Cs-4蟲草雞精中的培植蟲草菌絲粉Cs-4活性成分腺苷含量等同約47枝野生蟲草。蟲草圖片只供參考。

1. 研究指出蟲草可改善睡眠質素(Zhu JS, Halpern GM and Jones K. J Altern Complement Med. 1998;4(4): 429-457.)

2. 研究指出蟲草可有助提升免疫力(Lin et al. Herbal Medicine: Biomolecular and Clinical Aspects. 2nd edition. Boca Raton (FL): CRC Press; 2011. Chapter 5.)

3. 研究指出蟲草可促進呼吸系統健康(Zhu JS, Halpern GM and Jones K. J Altern Complement Med. 1998; 4(3):289-303.)

4. 白蘭氏®Cs-4蟲草雞精中的雞精成份於一項研究中證明有助提升體力(Benton D, Young HA. Curr Top Nutraceutical Res.2015; 13(2):61-70.)

5. 白蘭氏®Cs-4蟲草雞精中的雞精成份於一項研究中證明有助提升記憶力(Azhar M.Z. and Mohsin S.S.J. Mal. J. Nutr. 2003;9:19-29.)