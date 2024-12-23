amJetso送Dermeze得美滋無皂清潔沐浴乳+止痕舒緩保濕乳霜

❄️冬季護膚必備！最近咁凍，天氣寒冷又乾燥，你嘅肌膚有冇出現乾癢、脫皮嘅問題？😫想要係這呢個季節保持肌膚滋潤，變光滑柔嫩，就要選擇合適嘅護膚產品！

澳洲製Dermeze得美滋幫到你！

Dermeze無皂清潔沐浴乳專為乾燥同敏感肌膚設計，無皂鹼、SLS、香料、防腐劑，溫和清潔同時，有效鎖住水分，避免肌膚乾燥。配方中嘅甘油可深層滋養，令你嘅肌膚保持水油平衡。💧✨

沖完涼之後，都要幫肌膚補充水分！而止痕舒緩保濕乳霜則可以迅速補充水分，保持皮膚柔軟光滑。含有含Allantoin尿囊素同維生素原B5，有效舒緩痕癢，並鎖住水分，適合日常使用。97%嘅濕疹及敏感肌用家都認同佢嘅有效性*，等你係寒冷嘅冬季都可以自信展現健康肌膚！