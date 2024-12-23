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2024-12-23 10:00:00

amJetso送Dermeze得美滋無皂清潔沐浴乳+止痕舒緩保濕乳霜

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送Dermeze得美滋無皂清潔沐浴乳+止痕舒緩保濕乳霜
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❄️冬季護膚必備！最近咁凍，天氣寒冷又乾燥，你嘅肌膚有冇出現乾癢、脫皮嘅問題？😫想要係這呢個季節保持肌膚滋潤，變光滑柔嫩，就要選擇合適嘅護膚產品！

澳洲製Dermeze得美滋幫到你！

Dermeze無皂清潔沐浴乳專為乾燥同敏感肌膚設計，無皂鹼、SLS、香料、防腐劑，溫和清潔同時，有效鎖住水分，避免肌膚乾燥。配方中嘅甘油可深層滋養，令你嘅肌膚保持水油平衡。💧✨

沖完涼之後，都要幫肌膚補充水分！而止痕舒緩保濕乳霜則可以迅速補充水分，保持皮膚柔軟光滑。含有含Allantoin尿囊素同維生素原B5，有效舒緩痕癢，並鎖住水分，適合日常使用。97%嘅濕疹及敏感肌用家都認同佢嘅有效性*，等你係寒冷嘅冬季都可以自信展現健康肌膚！

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*30 6 65 歲有濕疹傾向人士每天使用 Dermeze Soothing Moisturising 止痕舒緩保濕乳霜 2 次並維持 28 日之使用結果。Clinical study carried

out on 30 subjects aged 6-65 years with eczema-prone skin who used the Dermeze Soothing Moisturising Cream for 28 days, twice application per

day.

 

📍 銷售點：萬寧、HKTVmallWederm和指定藥房有售港澳

產品詳情：https://dermeze.com/zh/

 

獎品：Dermeze得美滋無皂清潔沐浴乳400ml（零售價$199）及Dermeze得美滋止痕舒緩保濕乳霜 400g（零售價$219）各1

名額：36

 

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