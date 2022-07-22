上水高見36.6度 今料達38度 勞福局研防中暑指引加入暑熱指數

香港天氣持續「熱焫焫」，昨午本港多處氣溫上升至攝氏約35度，上水更最高錄得36.6度。炎炎夏日，戶外工作的上班族倍感辛苦，若沒有及時補水，更出現中暑風險，危及性命。勞工及福利局長孫玉菡昨表示，正研究在《預防工作時中暑的風險評估》指引中引入香港暑熱指數，方便僱主和僱員按指引實行防範中暑的工作。

天文台指，副熱帶高壓脊正為華南帶來普遍晴朗的天氣，高溫天氣未有減退跡象，未來幾日持續天晴酷熱，今日至周一氣溫均介乎29至35度，新界再高一兩度；當中上水預計最高或達38度，隨後數天仍然酷熱。

濕度或高達85%，戶外行走亦大汗淋漓，烈日下室外工作體內水分蒸發更快。孫玉菡昨出席活動後表示，正研究在勞工處出版的《預防工作時中暑的風險評估》指引中，引入香港暑熱指數，方便僱主和僱員決定是否需要做防範中暑的工作，包括小休、增加工作時間間距、飲水安排等，並期望盡快落實有關修訂。他又指，指引是根據《職業安全及健康條例》制訂，所以僱主和僱員都要跟從。

被問及為何不與酷熱天氣警告掛鈎，孫玉菡解釋，中暑除溫度外，與濕度、是否受太陽直接照射、工作的強度、穿的衣服是否透氣等均有關係，而香港暑熱指數包含不同參數，會較適合香港的情況；反之若僅參考溫度則較為單一。

香港暑熱指數由天文台制定，反映溫度、濕度、風速和太陽照射的影響。

一般當指數在30左右或以上，市民便應採取適當的防暑措施，避免炎熱天氣帶來的健康影響。