世界桌球大師賽︱10月紅館以氣泡形式舉行　奧蘇利雲沙比等世界前6球手參戰

桌球總會:將會是史上最多現場觀眾的桌球賽事

今次桌球大師賽獲安排在香港體育館(紅館)上演,在現時入場人數限於85%以下,預料可容納約8,000名觀眾入場觀賞,賽事更有望成為史上最多現場觀眾的桌球賽事,桌球總會亦形容這次比賽是史上最大型的桌球賽事。羅永聰指四面台均會開放售票,亦會設置包廂座位,希望能盡量吸引球迷觀賽,「市民而家都回復正常生活,唔見得因為疫情會令市民唔買飛入場。」

桌總今日在記者會上亦即席為賽事抽籤,當中「一哥」奧蘇利雲將會與香港代表吳安儀爭奪四強席位,而「墨爾本機器」羅拔臣將會對戰中國代表趙心童。而下線方面,沙比會面對傅家俊的挑戰,而卓林普則會大戰希堅斯。

世界桌球大師賽2022賽事資料:

日期:10月6日至9日、

地點:紅磡香港體育館

票價:10月6日及7日(港幣100元、280元、450元)、10月8日及9日(港幣130元、380元、580元)

門票開售日期:9月7日起於城市售票網發售



場次:

1. 沙比 VS 傅家俊 (10月6日 13:30)

2. 羅拔臣 VS 趙心童 (10月6日 19:00)

3. 卓林普 VS 希堅斯 (10月7日 13:30)

4. 奧蘇利雲 VS 吳安儀(10月7日 19:00)



四強:

1之勝方vs 3之勝方(10月8日 1330)

2之勝方vs 4之勝方(10月8日 1900)



決賽:

10月9日 19:00