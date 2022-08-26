世界桌球大師賽︱10月紅館以氣泡形式舉行　奧蘇利雲沙比等世界前6球手參戰

相隔五年，世界桌球大師賽終於載譽回歸香港。香港桌球總會今日（26日）公布參賽球手名單，並為10月6日至9日上演的賽事進行抽籤儀式，世界排名前六的球手包括奧蘇利雲（Ronnie O’Sullivan）、卓林普（Judd Trump）、沙比（Mark Selby）、羅拔臣（Neil Robertson）、希堅斯（John Higgins）及趙心童，將與香港代表傅家俊及吳安儀在香港體育館爭冠。桌球總會主席羅永聰形容舉辦今次賽事經歷一波三折，感謝幾名外國球手在氣泡形式下仍願意來港參賽，期望在可容納約8,000名觀眾的紅館舉辦比賽，能吸引更多觀眾入場一睹世界桌球大師賽的風采。 近日香港疫情又再升溫，連續多日新增確診數字高達七千宗以上，除了本來後日上演的香港十公里錦標賽緊急煞停之餘，而十月的維港泳亦被逼減少人數。桌總主席羅永聰透露，今次比賽將以氣泡形式舉行，惟實際細節仍有待與當局商討。他表示，對球手而言，隔離一日都難以接受，即使現時的「3+4」抑或「2+5」分別亦不大，有關細節仍與政府商討，所以唯一做法就是如其他比賽般以氣泡形式舉行，但仍希望能至少安排一些有限度的接觸活動，例如簽名會等。

被問到會否擔心賽事會因疫情而出現減少人數，或取消等更惡劣的情況出現時，他認為桌球大師賽與其他體育賽事形式不同，亦坦言「我哋嘅比賽就好似演唱會咁讓觀眾欣賞，嗰啲都係幾百、幾千人參與。呢兩年都經歷咗好多難捉摸嘅政策，好多事都預計唔到，只能夠盡力去做，希望最後順利完成。」 他又特別提到，舉辦今次賽事經歷一波三折，與政府部門及多位球手進行長時間商討，「對好多球手而言，疫情已經係歷史，佢哋都能能自由地去唔同地方比賽。但香港嘅防疫措施依然非常嚴苛，好多球手都唔理解，點解香港身為一個國際城市，防疫措施仍如此滯後。」他續稱整個團隊近月花很多精力去游說，幸好球手們本身亦期待再次來港比賽，他再次感激球手們的支持，同時亦感激香港球迷的支持和耐性，「佢哋覺得五年前比賽嘅氣氛好好，大家嘅熱情都打動咗他們！」