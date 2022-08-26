世界桌球大師賽︱10月紅館以氣泡形式舉行　奧蘇利雲沙比等世界前6球手參戰

相隔五年，世界桌球大師賽終於載譽回歸香港。香港桌球總會今日（26日）公布參賽球手名單，並為10月6日至9日上演的賽事進行抽籤儀式，世界排名前六的球手包括奧蘇利雲（Ronnie O’Sullivan）、卓林普（Judd Trump）、沙比（Mark Selby）、羅拔臣（Neil Robertson）、希堅斯（John Higgins）及趙心童，將與香港代表傅家俊及吳安儀在香港體育館爭冠。桌球總會主席羅永聰形容舉辦今次賽事經歷一波三折，感謝幾名外國球手在氣泡形式下仍願意來港參賽，期望在可容納約8,000名觀眾的紅館舉辦比賽，能吸引更多觀眾入場一睹世界桌球大師賽的風采。
近日香港疫情又再升溫，連續多日新增確診數字高達七千宗以上，除了本來後日上演的香港十公里錦標賽緊急煞停之餘，而十月的維港泳亦被逼減少人數。桌總主席羅永聰透露，今次比賽將以氣泡形式舉行，惟實際細節仍有待與當局商討。他表示，對球手而言，隔離一日都難以接受，即使現時的「3+4」抑或「2+5」分別亦不大，有關細節仍與政府商討，所以唯一做法就是如其他比賽般以氣泡形式舉行，但仍希望能至少安排一些有限度的接觸活動，例如簽名會等。
被問到會否擔心賽事會因疫情而出現減少人數，或取消等更惡劣的情況出現時，他認為桌球大師賽與其他體育賽事形式不同，亦坦言「我哋嘅比賽就好似演唱會咁讓觀眾欣賞，嗰啲都係幾百、幾千人參與。呢兩年都經歷咗好多難捉摸嘅政策，好多事都預計唔到，只能夠盡力去做，希望最後順利完成。」
他又特別提到，舉辦今次賽事經歷一波三折，與政府部門及多位球手進行長時間商討，「對好多球手而言，疫情已經係歷史，佢哋都能能自由地去唔同地方比賽。但香港嘅防疫措施依然非常嚴苛，好多球手都唔理解，點解香港身為一個國際城市，防疫措施仍如此滯後。」他續稱整個團隊近月花很多精力去游說，幸好球手們本身亦期待再次來港比賽，他再次感激球手們的支持，同時亦感激香港球迷的支持和耐性，「佢哋覺得五年前比賽嘅氣氛好好，大家嘅熱情都打動咗他們！」
桌球總會：將會是史上最多現場觀眾的桌球賽事
今次桌球大師賽獲安排在香港體育館（紅館）上演，在現時入場人數限於85%以下，預料可容納約8,000名觀眾入場觀賞，賽事更有望成為史上最多現場觀眾的桌球賽事，桌球總會亦形容這次比賽是史上最大型的桌球賽事。羅永聰指四面台均會開放售票，亦會設置包廂座位，希望能盡量吸引球迷觀賽，「市民而家都回復正常生活，唔見得因為疫情會令市民唔買飛入場。」
桌總今日在記者會上亦即席為賽事抽籤，當中「一哥」奧蘇利雲將會與香港代表吳安儀爭奪四強席位，而「墨爾本機器」羅拔臣將會對戰中國代表趙心童。而下線方面，沙比會面對傅家俊的挑戰，而卓林普則會大戰希堅斯。
世界桌球大師賽2022賽事資料：
- 日期：10月6日至9日、
- 地點：紅磡香港體育館
- 票價：10月6日及7日（港幣100元、280元、450元）、10月8日及9日（港幣130元、380元、580元）
- 門票開售日期：9月7日起於城市售票網發售
場次：
1. 沙比 VS 傅家俊 （10月6日 13:30）
2. 羅拔臣 VS 趙心童 （10月6日 19:00）
3. 卓林普 VS 希堅斯 （10月7日 13:30）
4. 奧蘇利雲 VS 吳安儀（10月7日 19:00）
四強：
1之勝方vs 3之勝方（10月8日 1330）
2之勝方vs 4之勝方（10月8日 1900）
決賽：
10月9日 19:00