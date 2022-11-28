世界盃2022｜警拘7名KOL涉推廣非法賭博網站 貝依霖據悉被捕已保釋候查

新界南總區重案組人員根據線報及經深入調查，11月21至27日在旺角、荃灣、將軍澳、灣仔及元朗區進行代號「戈壁」(CROWBEAK)及「風盾」(WINDSHIELD)的打擊非法收受賭注行動，突擊搜查區內多個住宅單位，並拘捕7名年齡介乎20至30歲的本地女子，涉嫌「推廣或便利收受賭注」。警員亦在其中一名被捕女子的住所檢獲76枝含尼古丁成分的電子煙，該名21歲姓陳女子亦涉嫌「管有第一部毒藥」。
7名KOL報稱美容師、藝員、無業
新界南總區刑事部總督察陳家瑩表示，7名被捕女子報稱美容師、藝員及無業。據了解，貝依霖是7名被捕KOL其中一人。行動中，共檢獲7部電話、1部平板電腦及1部手提電腦。所有被捕人已經保釋候查，須於12月中旬向警方報到。陳家瑩指，近日留意到不少KOL透過社交媒體帳戶非法推廣賭博網站，經情報分析及深入調查後，確認7名涉案KOL身份，其中1人更涉嫌使用其他人照片開設虛假社交媒體帳戶。警方指，該批KOL相信被不法份子利用，以金錢利誘她們透過網上的號召力，發布推廣非法網上賭場的訊息，吸引其他人投注。
含尼古丁電子煙歸類為藥劑製品
根據《藥劑業及毒藥規例》(第138A章)，尼古丁屬第一部毒藥，而含有尼古丁的電子煙被歸類為藥劑製品。《藥劑業及毒藥條例》(第138章)訂明，所有藥劑製品均須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第一部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款10萬元及監禁2年。
警方會繼續在世界盃舉行期間加強執法，市民切勿參與非法賭博活動，一經定罪，推廣或便利收受賭注罪及收受賭注罪的最高刑罰為罰款500萬元及監禁7年，市民切勿以身試法。