世界盃2022｜警拘7名KOL涉推廣非法賭博網站 貝依霖據悉被捕已保釋候查

新界南總區重案組人員根據線報及經深入調查，11月21至27日在旺角、荃灣、將軍澳、灣仔及元朗區進行代號「戈壁」(CROWBEAK)及「風盾」(WINDSHIELD)的打擊非法收受賭注行動，突擊搜查區內多個住宅單位，並拘捕7名年齡介乎20至30歲的本地女子，涉嫌「推廣或便利收受賭注」。警員亦在其中一名被捕女子的住所檢獲76枝含尼古丁成分的電子煙，該名21歲姓陳女子亦涉嫌「管有第一部毒藥」。

7名KOL報稱美容師、藝員、無業

新界南總區刑事部總督察陳家瑩表示，7名被捕女子報稱美容師、藝員及無業。據了解，貝依霖是7名被捕KOL其中一人。行動中，共檢獲7部電話、1部平板電腦及1部手提電腦。所有被捕人已經保釋候查，須於12月中旬向警方報到。陳家瑩指，近日留意到不少KOL透過社交媒體帳戶非法推廣賭博網站，經情報分析及深入調查後，確認7名涉案KOL身份，其中1人更涉嫌使用其他人照片開設虛假社交媒體帳戶。警方指，該批KOL相信被不法份子利用，以金錢利誘她們透過網上的號召力，發布推廣非法網上賭場的訊息，吸引其他人投注。

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