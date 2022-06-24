中大聯漁護署重現兩失傳本土水稻 港人有望一嘗「獨特香味」

香港新界出產的稻米曾盛極一時，不但出口到東南亞、美國等地，更傳是清朝貢品。惟隨著經濟轉型、鄉郊城鎮化等因素，水稻幾乎在香港絕跡。至2019年，香港只餘下約2.6個足球場大小的稻田。為存護香港稻米品種，中大與漁護署合作，尋回和成功栽培兩種過去常見但已失傳的本土稻米，並向本地農民推廣，望重現香港水稻真貌。
香港中文大學「香港種子技術及教育中心」與漁農自然護理署合作「香港水稻復育計劃」，向國際種子銀行取得4種本地稻米種子，包括「花腰仔」、「絲苗」、「齊眉」及「白殼齊眉」，並進行留種栽培試驗。
中大團隊利用生物訊息技術為其中兩種︰「花腰仔」和「絲苗」作基因組分析，發現經多代繁種後的樣本純合率均達98%以上，反映它們能保持高純度，未受雜交污染。
已有11農民試種「花腰仔」
另外，團隊亦把「花腰仔」及「絲苗」基因組與逾3,000個水稻品種的基因組對比，找出兩者的獨有DNA標記，並成功繪製「花腰仔」和「絲苗」的基因身份證，有助日後核實品種。
項目負責人、中大卓敏生命科學教授暨農業生物技術國家重點實驗室(香港中文大學)主任林漢明表示，計劃有助提升香港農業水平和促進復耕。漁護署農業主任王敏維指，「花腰仔」生長表現較穩定，產量最可靠，加上有食米專家形容其有類似雲呢拿味的「獨特香味」，故將向業界推廣試種。目前已有11名農民參與試種「花腰仔」，近期開始陸續收成，料有100至200公斤產量，待農民收集和加工後可推出市面。