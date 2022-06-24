中大聯漁護署重現兩失傳本土水稻 港人有望一嘗「獨特香味」

香港新界出產的稻米曾盛極一時，不但出口到東南亞、美國等地，更傳是清朝貢品。惟隨著經濟轉型、鄉郊城鎮化等因素，水稻幾乎在香港絕跡。至2019年，香港只餘下約2.6個足球場大小的稻田。為存護香港稻米品種，中大與漁護署合作，尋回和成功栽培兩種過去常見但已失傳的本土稻米，並向本地農民推廣，望重現香港水稻真貌。

香港中文大學「香港種子技術及教育中心」與漁農自然護理署合作「香港水稻復育計劃」，向國際種子銀行取得4種本地稻米種子，包括「花腰仔」、「絲苗」、「齊眉」及「白殼齊眉」，並進行留種栽培試驗。

中大團隊利用生物訊息技術為其中兩種︰「花腰仔」和「絲苗」作基因組分析，發現經多代繁種後的樣本純合率均達98%以上，反映它們能保持高純度，未受雜交污染。